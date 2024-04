Έκθεση Μοτοσικλέτας: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε

Η πολυαναμενόμενη Έκθεση Μοτοσικλέτας ανοίγει τις πύλες της

από την Τετάρτη 10 Απριλίου και για 5 ημέρες στο Metropolitan Expo.

Σε λίγες ημέρες η επίσημη ετήσια Έκθεση Μοτοσυκλέτας υποδέχεται όλες τις κορυφαίες εταιρείες και χιλιάδες λάτρεις των 2 τροχών. Από την Τετάρτη 10 έως και την Κυριακή 14 Απριλίου στο σύγχρονο διεθνών προδιαγραφών εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo θα παρουσιαστούν περισσότερα από 700 νέα μοναδικά μοντέλα μοτοσυκλέτας. Μαζί με τις μοτοσυκλέτες, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά και να ενημερωθούν για ότι νέο κυκλοφορεί σε εξοπλισμό ασφάλειας και ένδυσης, ελαστικά, ανταλλακτικά και συντήρηση δικύκλων.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΜΕ=ΜΠΕ

Ξεχωριστή θέση θα έχουν τα test rides, τα οποία θα πραγματοποιούνται όλες τις ημέρες της έκθεσης (Τετάρτη-Παρασκευή: 15:30-19:00 και Σάββατο-Κυριακή: 12:00-15:00 & 16:00-19:00), σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα, πρόσβαση στην οποία θα έχουν όλοι οι επισκέπτες με το εισιτήριο εισόδου. Επίσης, στο πλαίσιο της έκθεσης μοτοσυκλέτας θα πραγματοποιηθεί το 1ο Συνέδριο «Sustainable Ride» με θέμα «Το μέλλον της μοτοσυκλέτας: Βιώσιμη και ασφαλής κινητικότητα», με την παρουσία διακεκριμένων ομιλητών.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΜΕ=ΜΠΕ

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024, 12:00-16:30 στη συνεδριακή αίθουσα C2, παραπλεύρως της εισόδου της έκθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι oι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνέδριο μπορούν να απευθυνθούν με δήλωση συμμετοχής στο info@be-best.gr.



Για τους επισκέπτες της Έκθεση Μοτοσυκλέτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Hall 2 του Metropolitan Expo, διατίθεται δωρεάν πάρκινγκ (Parking 2, ξεχωριστός χώρος για μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα) στο εκθεσιακό κέντρο. Για επισκέπτες, οι οποίοι θα επιλέξουν την πρόσβασή τους με μέσα μαζικής μεταφοράς, διατίθεται δωρεάν μεταφορά με shuttle buses στην αφετηρία των λεωφορείων έξω από τον σταθμό μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας και έξω από το ξενοδοχείο Sofitel στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, Ελ. Βενιζέλος.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΜΕ=ΜΠΕ



Οι συνδιοργανώτριες εταιρείες Be Best και Κ. Λαμάρης και ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδας (ΣΕΜΕ) σας περιμένουν στο πιο συναρπαστικό μοτοσυκλετιστικό γεγονός. Right here-ride now για τη μεγαλύτερη έκθεση που έγινε ποτέ.

Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2024- Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας

Τετάρτη 10 Απριλίου - Παρασκευή 12 Απριλίου: 14:00-21:00

Σάββατο 13 Απριλίου- Κυριακή 14 Απριλίου: 10:00-21:00