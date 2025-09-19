Εκτός έδρας ζήλιες δυο κυριών των media για τα «μάτια» της Κίμπερλι

Τι θέλω και ρωτάω; Είπα κι εγώ να μάθω δυό πράγματα και να πάρω κλίμα από την επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον Λευκό Οίκο, και έπεσα πάνω στα καλύτερα. Καλύτερα όταν λέω, εννοώ τα κουτσομπολιά. Στην αμερικανική πρωτεύουσα βρέθηκαν για διαφορετικούς λόγους η καθε μια, δύο γνωστές κυρίες των media.

H πρώτη, με αρκετή όρεξη και διάθεση, εξασφάλισε και πρόσκληση για την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνάντησης και είχε την δυνατότητα να συναντηθεί και με την εν αναμονή νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην χώρα μας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η στιγμή μάλιστα απαθανατίστηκε και στον φωτογραφικό φακό.

Η δεύτερη που δεν βρισκόταν στην εν λόγω εκδήλωση, είδε την πρώτη στο ομολογουμένως εκθαμβωτικό ενσταντανέ και έπαθε “ντελούλου” που λένε και οι νέοι. Έβαλε λοιπόν λυτούς και δεμένους να βρεθεί και εκείνη στον ίδιο χώρο σε οποιαδήποτε στιγμή με τη νέα μας πρέσβη ώστε να βγάλει την ανάλογη φωτογραφία. Και ποιον δεν πήρε μου λένε οι φίλοι μου από το Αμέρικα.

Αλλά επειδή όποιος έχει πίστη και επιμονή τα καταφέρνει ( λαϊκή σοφία) τελικά, δύο 48ωρα μετά η φωτογραφία βγήκε και τα πράγματα μπήκαν στην θέση τους.

Και μαζί με αυτά και η καρδιά μου γιατί δεν είναι πράγματα αυτά να γίνονται στα καλά καθούμενα. Και μάλιστα εκτός έδρας.