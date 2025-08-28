Ελ Μακφέρσον: «Ποτέ δεν έχω νιώσει πιο ελεύθερη και ζωντανή από ότι τώρα, στα 62 μου»

Κάτω από τους φοίνικες του Μαϊάμι με το δροσερό αεράκι του ωκεανού να της φυσάει τα μαλλιά, η Ελ Μακφέρσον εκπέμπει μια ηρεμία και έχει μια λάμψη στο πρόσωπο και το δέρμα που παραπέμπουν σε εκείνο το κορίτσι της δεκαετίας του ’80 που έκανε τις διεθνείς πασαρέλες να αναστενάζουν στο πέρασμά της…

Εκεί τη συνάντησε ο φωτογραφικός φακός του αμερικανικού HELLO! και το διάσημο μοντέλο άνοιξε την καρδιά του και αποκάλυψε πως τώρα, στα 62 της, αισθάνεται πιο ζωντανή από ποτέ!

Από το… σώμα στη μητρότητα

«Αυτή είναι η πιο ζωντανή δεκαετία μου! Δίνω ζωή στα χρόνια μου, όχι χρόνια στη ζωή μου. Ποτέ δεν έχω νιώσει πιο ελεύθερη και ζωντανή από ότι τώρα, στα 62 μου», είπε στη συνέντευξή της στο περιοδικό. Η Μακ Φέρσον έγινε διάσημη παγκοσμίως στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν από την Αυστραλία κατέφτασε στη Νέα Υόρκη για να γίνει μοντέλο. Ήταν μόλις 18 χρόνων και μια σπουδαία καριέρα απλωνόταν μπροστά της. Πολύ σύντομα η αθλητική σωματική της διάπλαση τής χάρισε 5 εξώφυλλα στο Sports Illustrated, αριθμός ρεκόρ! Κάπως έτσι κατέκτησε και τον τίτλο - ψευδώνυμο «Το σώμα».

«Τώρα στα 60 μου έχω κάνει τη μετάβαση από το να είμαι «Το σώμα» σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Τα παιδιά μου είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου. Το να είμαι μητέρα, είναι το πιο σημαντικό πράγμα που κάνω. Νιώθω πραγματικά ευθύνη του να καθοδηγώ και να φροντίζω αγόρια που στη συνέχεια γίνονται στοργικά, δημιουργικά, υπέροχα πλάσματα. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο που μπορώ να δώσω στον κόσμο, η καλύτερη δουλειά μου», παραδέχτηκε.

Δύσκολες στιγμές

Η Ελ απολαμβάνει μια χαλαρή και ήρεμη ζωή της στη Φλόριντα μαζί με τους δυο γιους της, τον 27χρονο Φλιν και τον 22χρονο Σάι, παιδιά που απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, τον Γάλλο οικονομολόγο Αρπάντ Μπουσόν. «Λατρεύω τη ζεστασιά και την ευκολία με την οποία κυλούν τα πράγματα στο Μαϊάμι. Σίγουρα νιώθω πιο άνετα δίπλα στη θάλασσα, με ζεστό καιρό. Χρειάζομαι μόνο ένα μπικίνι, ένα παλιό τζιν και ένα λευκό μπλουζάκι, ελάχιστο μακιγιάζ, ένα καουμπόικο καπέλο και σαγιονάρες ή σανδάλια, τίποτε άλλο».

Και μπορεί κάποιος να φαντάζεται την Μακφέρσον να τριγυρνά όλη μέρα στις παραλίες, δεν ήταν όμως πάντα έτσι ρόδινα τα πράγματα. Το 2017 διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και χρειάστηκε να χειρουργηθεί. Μετά το αρχικό σοκ πέρασε 8 μήνες στο Φοίνιξ της Αριζόνα, υπό τη φροντίδα ειδικών, για να γίνει καλά με εναλλακτικές θεραπείες.

Θεά με… κότσια

Το διάσημο μοντέλο περιγράφει τον εαυτό του ως… Θεά με κότσια! «Κατάλαβα ότι δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο στη ζωή και κανείς δεν σου εγγυάται τίποτα. Το παν είναι να επιτρέπεις στη ζωή να ρέει! Πάντα προσαρμόζομαι στη στιγμή χρησιμοποιώντας την καρδιά μου για να με καθοδηγήσει στο επόμενο βήμα και το μυαλό μου για να καταλάβω πώς να το κάνω αυτό. Η ισορροπία απαιτεί ηρεμία. Το κλειδί για να παραμείνω προσγειωμένη είναι ο διαλογισμός! Αφιερώνω χρόνο για να διαλογίζομαι κάθε μέρα, ώστε ο σκοπός και οι προτεραιότητές μου να γίνουν σαφείς. Η εσωτερική πυξίδα που όλοι έχουμε μέσα μας δεν θα σε παραπλανήσει ποτέ».