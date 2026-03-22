Έλεγχοι Τροχαίας:176 χλμ/ώρα σε όριο 60 – Η εγκληματική αδιαφορία πίσω από τους αριθμούς

Η είδηση πίσω από τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων των τελευταίων ελέγχων της τροχαίας σε Θεσσαλονίκη και δυτική Αττική δεν είναι οι 145 κλήσεις που δόθηκαν σε οδηγούς. Είναι η διαπίστωση πως για πολλούς, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας παραμένει μια «προαιρετική» υπόδειξη. Από τους δρόμους της Δυτικής Αττικής μέχρι την Περιφερειακή Θεσσαλονίκης, οι αριθμοί αποκαλύπτουν μια άσφαλτο που μετατρέπεται σε πεδίο υψηλού ρίσκου.

Η «παγίδα» του άδειου δρόμου

Στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα λειτούργησαν ως κακός σύμβουλος. Δύο οδηγοί, 19 και 29 ετών, συνελήφθησαν να «πετούν» στην Περιφερειακή Οδό. Με ταχύτητες 153 και 176 χλμ/ώρα, σε σημείο όπου το όριο είναι μόλις 60, η απόσταση από το ατύχημα ήταν θέμα δευτερολέπτων. Η ψευδαίσθηση ότι ο άδειος δρόμος συγχωρεί τα λάθη είναι η μεγαλύτερη παγίδα: σε αυτές τις ταχύτητες, η φυσική υπερισχύει κάθε οδηγικής ικανότητας.

Οι «Αδιόρθωτοι» της ασφάλτου

Το πιο ανησυχητικό εύρημα των ελέγχων, ωστόσο, κρύβεται στους οδηγούς που συνελήφθησαν στερούμενοι άδειας οδήγησης, η οποία τους είχε ήδη αφαιρεθεί για προηγούμενες παραβάσεις. Εδώ μιλάμε για μια συνειδητή περιφρόνηση του νόμου. Η αφαίρεση του διπλώματος δεν λειτούργησε ως σωφρονισμός, αλλά ως μια τυπική λεπτομέρεια που απλώς αγνοήθηκε, αναδεικνύοντας ένα σοβαρό έλλειμμα οδικής παιδείας.

Δυτική Αττική: Επιχείρηση «κανονικότητα»

Στα προάστια της Δυτικής Αττικής, η κινητοποίηση ήταν μαζική. Η συμμετοχή της Ο.Π.Κ.Ε. και της ΔΙ.ΑΣ. δίπλα στην Τροχαία μαρτυρά ότι οι έλεγχοι δεν αφορούν μόνο το «τυπικό» της υπόθεσης, αλλά την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας.

38 οδηγοί έχασαν τις άδειές τους.

7 οχήματα κατέληξαν στον γερανό.

Δεκάδες κλήσεις για κράνος, ζώνη και κινητό τηλέφωνο.

Όταν χρειάζονται ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας για να βεβαιωθεί ότι ένας αναβάτης φοράει κράνος, το πρόβλημα δεν είναι η αστυνόμευση, αλλά η κουλτούρα μας. Οι 207 έλεγχοι και οι δεκάδες συλλήψεις είναι η «ασπίδα» της τελευταίας στιγμής. Όσο όμως η ταχύτητα θεωρείται μαγκιά και η υποτροπή τρόπος ζωής, η άσφαλτος θα συνεχίσει να ζητά αντίτιμο. Η Τροχαία προειδοποιεί: οι δράσεις θα συνεχιστούν, αλλά η ασφάλεια ξεκινά από τη στιγμή που κλείνει η πόρτα του αυτοκινήτου, όχι όταν εμφανίζεται το περιπολικό.