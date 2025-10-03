Έλειψε στον Μητσοτάκη το... «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης»;

Ένα…σαρδάμ του πρωθυπουργού κατά τη χθεσινή συνέντευξη του μετά τις εργασίες της Άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας έκανε αίσθηση και έγινε αντικείμενο ποικίλων σχολίων μετά το πέρας της διαδικασίας.

Όταν οι δημοσιογράφοι, που ακολούθησαν την ελληνική αποστολή στην πρωτεύουσα της Δανίας επεσήμαναν στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι χρησιμοποίησε τη φράση «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης», που παραπέμπει ευθέως στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα το 2015 για να περιγράψει τις σημαντικές φοροαπαλλαγές, που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός χαμογέλασε και αντέτεινε: «ήθελα να το τρολάρω, αυτό είναι το γαλάζιο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και σας διαβεβαιώ πως αυτό θα τηρηθεί».