Έλενα Χριστοπούλου: «Με σημάδεψε και με πυροβόλησε - Φοβάμαι να πάω στο σπίτι μου το βράδυ»

Ήταν 2016 όταν δύο οπλισμένοι άνδρες εισέβαλαν στο γκαράζ του σπιτιού του Πάνου Καλλίτση και της Έλενας Χριστοπούλου που τότε ήταν παντρεμένοι, τους απείλησαν και μάλιστα τους πυροβόλησαν ευτυχώς τραυματίζοντάς τους ελαφρά. Αν και έχουν πια περάσει κοντά στα δέκα χρόνια η μάνατζερ θυμάται ακόμα το περιστατικό με τρόμο και αποκαλύπτει πως δεν μπορεί να ηρεμήσει αφού πάντα αισθάνεται πως κάποιος την παρακολουθεί και ανά πάσα στιγμή μπορεί να απειλήσει και πάλι τη ζωή της.

«Το θέμα είναι μέχρι να έρθεις σε επαφή με όπλο. Εκεί που κάθεσαι στο σπίτι σου ήρεμα, την ώρα που μπαίνεις, όπως έχει συμβεί σε μένα και να δεις έναν άνθρωπο να σε σημαδεύει με ένα όπλο, να σε χτυπάει, να τον βλέπεις απέναντί σου και να λες, έστω να είχα ένα όπλο μπροστά μου, δίπλα μου, πιο πέρα και να μπορούσα να είχα τη δύναμη να κάνω το ίδιο και να μην νιώθω τίποτα», είπε στο “Real View” και την αφορμή την έδωσαν οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί νόμιμης οπλοκατοχής.

«Το κουβαλάω για πάντα»

«Ακόμα και σήμερα φοβάμαι. Φοβάμαι να πάω στο σπίτι μου το βράδυ, φοβάμαι να περπατήσω στον δρόμο. Είναι κάτι που θα το κουβαλάω για πάντα. Εκείνη τη στιγμή ένιωθα ένα τίποτα. Ένα έρμαιο σε έναν άνθρωπο μπροστά που με σημάδεψε και στο τέλος με πυροβόλησε κιόλας».