Έλενα Κρεμλίδου για το revenge porn: «Παλεύω από το 2018 - Μου έκαναν slut shaming στη δίκη»

Η Έλενα Κρεμλίδου ήταν καλεσμένη στο «The 2night show» και μίλησε για τη δικαστική μάχη που είχε από το 2018 με έναν αστυνομικό για την υπόθεση του revenge porn και τον εκβιασμό που της έκανε. Θυμίζουμε πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε απειλήσει την Κρεμλίδου πως αν δεν του στείλει κι άλλες φωτογραφίες της θα διαρρεύσει όσες έχει στο διαδίκτυο, κάτι που τελικά συνέβη.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον 36χρονο αστυνομικό σε δύο χρόνια φυλάκιση και διοικητικό πρόστιμο 5.000€, μια απόφαση που όπως είπε η ίδια τη δικαίωσε μετά από τόσα χρόνια συναισθηματικής φόρτισης και ταλαιπωρίας.

«Μου είχε πει “αν δεν μου στείλεις καινούριες φωτογραφίες, από αύριο θα κυκλοφορήσουν όσες έχω”. Και έτσι έγινε. Άρχισαν να κυκλοφορούν άπειρες φωτογραφίες μου. Παλεύω με την υπόθεση του revenge porn από το 2018. Αν εμένα μου έκαναν slut shaming στη δίκη, πώς να πάει μια κοπέλα 20 χρονών να το αντιμετωπίσει; Πώς να της πω να το κυνηγήσει; Να απολογηθώ ενώ είμαι το θύμα και έχω έρθει να βρω το δίκιο μου; Γιατί;», είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Δεν έκανα κάτι λάθος»

Η πρώην παίκτρια του “Survivor” αναφέρθηκε και στο πώς ένιωσε μετά το τέλος της δίκης που στη δική της περίπτωση δικάστηκε ως πλημμέλημα γιατί τότε ίσχυε άλλος νόμος. «Οτιδήποτε αφορά σε revenge porn πλέον θεωρείται κακούργημα. Στην περίπτωσή μου δικάστηκε ως πλημμέλημα, αλλά τώρα έχει αλλάξει ο νόμος. Εστιάζουμε στο πόσο λάθος είναι να στείλεις μια φωτογραφία, αντί να εστιάσουμε στο πόσο λάθος είναι να τη χρησιμοποιήσει χωρίς συγκατάθεση ο παραλήπτης.

Δεν έκανα κάτι λάθος, το λάθος το έκαναν οι άλλοι. Τώρα συνειδητοποιώ τι συνέβη. Όταν βγήκα από το δικαστήριο ήμουν σοκαρισμένη, σαν να έχω χάσει τη δίκη. Κανείς δεν μου ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Ούτε ο κατηγορούμενος. Οι φωτογραφίες δεν θα κατέβουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο, μένει για πάντα. Όταν βγήκα από το δικαστήριο, ένιωσα λύπη για αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά έτσι έπρεπε να γίνει, για όλες τις γυναίκες».