Με αισιοδοξία και χωρίς ίχνος φόβου αντιμετωπίζει η Ελένη Φιλίνη το πέρασμα του χρόνου. Η αγαπημένη ηθοποιός δηλώνει πως νιώθει ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχει ζήσει και ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει ανεκπλήρωτα όνειρα ή επαγγελματικά απωθημένα.

Αυτό που επιθυμεί σήμερα είναι να παραμένει υγιής, δημιουργική και ενεργή, συνεχίζοντας να κάνει τη δουλειά που αγαπά.

«Δεν με φοβίζει ο χρόνος»

Μιλώντας στο περιοδικό «Λοιπόν», η Ελένη Φιλίνη εξήγησε πως δεν αντιμετωπίζει την ηλικία ως κάτι αρνητικό.

«Δεν με αγχώνει καθόλου το πέρασμα του χρόνου. Αντιθέτως, θεωρώ ευλογία το να μεγαλώνω. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τη ζωή τους και αυτό δεν το ξεχνώ ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, αγαπά τη ζωή και εύχεται να έχει υγεία, δύναμη και διάθεση για δημιουργία για πολλά ακόμη χρόνια.

«Νιώθω πραγματικά χορτάτη»

Η γνωστή ηθοποιός έκανε και έναν απολογισμό της μακρόχρονης πορείας της στον χώρο της υποκριτικής, τονίζοντας πως αισθάνεται γεμάτη από τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει.

«Νιώθω πραγματικά χορτάτη από όσα έχω ζήσει. Δεν έχω απωθημένα», δήλωσε, εξηγώντας ότι στάθηκε τυχερή, καθώς συνεργάστηκε με σημαντικούς ανθρώπους και συμμετείχε σε σπουδαίες δουλειές που της έδωσαν την ευκαιρία να δοκιμαστεί σε διαφορετικούς ρόλους.

«Θέλω να συνεχίσω να κάνω τη δουλειά που αγαπώ»

Παρά τα χρόνια της επιτυχημένης πορείας της, η Ελένη Φιλίνη δηλώνει πως το πάθος της για τη δουλειά παραμένει αναλλοίωτο.

«Το μόνο που θέλω είναι να είμαι καλά, να στέκομαι στα πόδια μου και να συνεχίζω να κάνω τη δουλειά που αγαπώ», ανέφερε, προσθέτοντας πως εργάζεται σήμερα με την ίδια όρεξη, την ίδια ενέργεια και το ίδιο πάθος που είχε όταν ήταν 30 ετών.

Για εκείνη, η δημιουργία δεν έχει ηλικία, αλλά αποτελεί κινητήρια δύναμη που τη συνοδεύει σε κάθε στάδιο της ζωής της.

Συνεχίζει δυναμικά στο θέατρο

Το φετινό καλοκαίρι η Ελένη Φιλίνη συμμετέχει στην περιοδεία της κωμωδίας «Δίδυμος Μπελάς» του Δημήτρη Γιαννουκάκη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη.

Η νέα αυτή θεατρική δουλειά επιβεβαιώνει όσα η ίδια περιγράφει στη συνέντευξή της: πως η αγάπη για το θέατρο και η ανάγκη για δημιουργία εξακολουθούν να αποτελούν βασικό κομμάτι της ζωής της.