Ελένη Ουζουνίδου: «Δώδεκα ετών αποφάσισα να μην κάνω παιδιά, θα ήμουν μια τρελή μάνα»

Η Ελένη Ουζουνίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Με τον Ρένο» και μίλησε στον Ρένο Χαραλαμπίδη για τα παιδικά της χρόνια στην Κομοτηνή. «Η εφηβεία μου είχε μοναξιά παρόλο που ήμουν ένα πάρα πολύ κοινωνικό και δραστήριο παιδί, πήγαινα σε όλα! Στους παραδοσιακούς χορούς, στους κλασικούς, στους μοντέρνους. Αγγλικά, γαλλικά, πιάνο. Ήμουν συνέχεια εκτός σπιτιού. Στην εφηβεία μου λίγο άρχισα να κλείνομαι, να μπαίνω σε μια άλλη διάσταση, σε έναν άλλο κόσμο. Αυτά της εφηβείας…»

«Θα είχες καταστρέψει τα παιδάκια σου σίγουρα»

«Είχα φτιάξει ένα καλό πρόγραμμα το οποίο ακολούθησα. Στα 12 είχα ήδη αποφασίσει ότι δεν θέλω να κάνω παιδιά! Ήταν ένα βράδυ καλοκαιρινό. Σκέφτηκα ότι εγώ δεν θέλω να κάνω παιδιά. Δεν ξέρω, το ένστικτό μου μού έλεγε ότι δεν πρέπει να κάνω παιδιά. Πιστεύω ότι θα ήμουν μια πολύ πολύ περίεργη μαμά. Θα ήμουν δοσμένη με υπερβολή πάνω στα παιδιά τα υποθετικά που θα έκανα. Θα ήμουν τελείως αφοσιωμένη σε βαθμό τρέλας.

Οι φίλοι μου που με ξέρουν και οι αγαπημένοι μου λένε καλά έκανες και δεν έκανες παιδιά, θα ήσουν μια τρελή μανούλα τώρα, θα είχες καταστρέψει τα παιδάκια σου σίγουρα. Αλλά είχα αποφασίσει κιόλας ότι θέλω να τη ζήσω τη ζωή μου χωρίς παιδιά, θέλω να αφοσιωθώ σε κάτι άλλο. Ήταν το καλοκαίρι από 6η Δημοτικού που θα πήγαινα στην Α’ Γυμνασίου. Κι είχα κάνει ένα σχέδιο. Είχα φτιάξει ένα πλάνο».