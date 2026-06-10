Ελένη Ψυχούλη: «Ορμονικά δεν με αφορά ούτε το σεξ, ούτε ο έρωτας»

Για τις σχέσεις, τον έρωτα και το σεξ μίλησε χωρίς περιστροφές η Ελένη Ψυχούλη που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» και με αφοπλιστική ειλικρίνεια δήλωσε: «Έχω κλείσει το κεφάλαιο του έρωτα. Τελείωσε. Στο τελειώνει η φύση κάποια στιγμή. Δεν σε αφορά καθόλου. Και είναι κάτι το οποίο εγώ το περίμενα να έρθει, με μεγάλη χαρά. Γιατί είχα διαβάσει ένα άρθρο πάνω σε αυτό και όντως ό,τι έλεγε ισχύει. Πλέον είσαι εσύ για σένα. Και είναι η πρώτη φάση της ζωής σου, όπου δεν σε απασχολεί πλέον τίποτα. Τα έχεις κάνει όλα. Ορμονικά νομίζω δεν με αφορά τίποτα από όλα αυτά, ούτε το σεξ, ούτε ο έρωτας»

Μιλώντας για συντροφικότητα ξεκαθάρισε τι σημαίνει συντροφικότητα για εκείνη. «Τη συντροφικότητα δεν θα τη βρεις. Εγώ δεν είμαι και της οικογένειας ξέρεις με το σύζυγο και αυτά. Δεν ήμουν ποτέ. Και δεν θεώρησα ποτέ και κανέναν άντρα σύντροφο, με την έννοια ότι θα μοιραστεί τις ιδέες μου, τα σχέδια μου. Αυτά τα μοιράζομαι με φίλους. Ο σύζυγός μου είναι, ας πούμε, ο Βασίλης Καλλίδης, οι φίλοι μου... Έχω πολλούς συζύγους, με τους οποίους πραγματικά είμαστε σύζυγοι όμως. Και θα δουλέψουμε και μαζί για πράγματα, που αυτό είναι η συντροφικότητα. Δηλαδή πιστεύω ότι πλέον δημιουργούμε νέες οικογένειες. Και αυτές οι νέες οικογένειες... όσο ξεφτίζει ο θεσμός της οικογένειας. Κι εγώ με άλλες προοπτικές ξεκίνησα. Παντρεύτηκα. Αλλά είναι ότι αν θες αυτό που λες συντροφικότητα για εμένα, πρέπει να το ψάξεις, να το παλέψεις, να το βρεις και να το δουλέψεις… ποια θα είναι η οικογένεια της επιλογής σου».

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Και συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι είναι επειδή περιτριγυρίζομαι από μία ομάδα γυναικών, που είναι περίπου στην ίδια ηλικία με εμένα, όλες με τις διαφορετικές εμπειρίες η καθεμία, ζούμε το ίδιο, την ίδια αδιαφορία. Και απελευθερωθήκαμε κιόλας. Δηλαδή είναι μεγάλη χαρά αυτό. Και νομίζω όπως και ο Θεός φροντίζει… Δεν ξέρω. Επειδή είναι ορμονικό, δεν εκπέμπεις τις ορμόνες. Δεν σε πλησιάζει κανένας με αυτό το σκοπό. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ, γιατί you never know»

Όταν αναφέρθηκε στους χωρισμούς τόνισε: «Τις περισσότερες φορές ήμουν η πρώτη που έφευγα στις σχέσεις μου, αλλά την έχω πατήσει κιόλας 1-2 φορές. Δεν έχω κάνει σκηνές, πάνω απ' όλα η αξιοπρέπεια. Αφού περάσεις τον θυμό, το πένθος και όλα αυτά, πρέπει να κάτσεις να δεις γιατί συνέβη. Τότε θα καταλάβεις ότι έχει τελειώσει και για εσένα».