Ελένη Ράντου: Το τροχαίο που της προκάλεσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Όταν έχεις καλεσμένη την Ελένη Ράντου, ακόμη και ένα τρακάρισμα θα του το διηγηθεί με τον πιο αστείο και παραστατικό τρόπο! Η ηθοποιός είναι καλεσμένη στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» που θα μεταδοθεί την Κυριακή 17 Μαΐου (MEGA, 17.20) και αφηγείται στη Νίκη Λυμπεράκη πράγματα που της έχουν συμβεί με χιούμορ, αλλά και συγκίνηση.

Η ηθοποιός -μεταξύ άλλων- μιλά ανοιχτά για την καθημερινότητά της, τη σχέση της με την οδήγηση και την κίνηση στην Αθήνα, η οποία παραδέχεται ότι την έχει κουράσει, καθότι βρίσκεται συχνά πίσω από το τιμόνι. Με ειλικρίνεια η Ελένη Ράντου αναφέρεται στο γεγονός ότι δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε τροχαίο ατύχημα, με μία και μοναδική εξαίρεση που συνοδεύεται από μια απρόσμενη οικογενειακή… «σύμπτωση». Όπως περιγράφει, το μοναδικό περιστατικό που της συνέβη, ήταν όταν το αυτοκίνητο του συζύγου της, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, έπεσε πάνω στο δικό της.

Σύμφωνα με την ίδια, εκείνος οδηγούσε το δικό του όχημα και βρισκόταν πίσω της, καθώς πήγαιναν μαζί σε κοινή διαδρομή, όταν σημειώθηκε το μικρό αυτό τροχαίο. Η ίδια, με χαρακτηριστικό χιούμορ, σχολιάζει πως, αν καλούσαν την ασφαλιστική εταιρία, δύσκολα θα πίστευε κανείς ότι το περιστατικό ήταν αληθινό και όχι… «σκηνοθετημένο».