Ελένη Ράντου: «Άργησα να πω μπράβο στον εαυτό μου, δεν είμαι καλή σε τίποτα που έχει φακό»

Η Ελένη Ράντου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day» και αποκάλυψε πως με την τελευταία της παράσταση με τίτλο «Το πάρτι της ζωής μου» κατάφερε να πει ένα μπράβο στον εαυτό της μετά από τόσα χρόνια καριέρας. «Άργησα να πω μπράβο στον εαυτό μου, γιατί είμαι πολύ αυστηρή, πολύ απαιτητική και πάντα νιώθω ότι το καλύτερό μου δεν το έχω κάνει, ότι έχω κι άλλη υπέρβαση να κάνω. Ίσως, πρώτη φορά το μπράβο το είπα στην τελευταία μου δουλειά»

«Βασανίζομαι πολύ»

Η Ράντου αποκάλυψε επίσης το πόσο πολύ ντρέπεται να βλέπει τον εαυτό της στην τηλεόραση, αφού βασανίζεται όταν έχει απέναντί της τον φακό! «Ντρέπομαι να δω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις! Γενικά δεν έχω καλή σχέση με το να βλέπω την εικόνα μου. Ούτε στις φωτογραφίες είμαι καλή… Δεν είμαι καλή σε τίποτα που έχει φακό. Βασανίζομαι πολύ».