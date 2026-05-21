Ράντου για Παπακωνσταντίνου: «Είναι δύσκολο να ζεις με έναν μύθο... έχουμε περάσει 2 - 3 κρίσεις»

Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz και η σχέση τους μετράει πάνω από 30 χρόνια.

Καλεσμένη του Τάσου Τρύφωνος στην εκπομπή «Τετ α Τετ» είναι η Ελένη Ράντου και στο τρέιλερ της εκπομπής που θα προβληθεί στις 23 Μαΐου ακούμε την ηθοποιό να μιλάει για την σχέση της με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και να εξομολογείται:

«Περισσότερο φροντιστική είμαι εγώ προς τον Βασίλη παρά ο Βασίλης προς εμένα. Μας χώριζαν κάθε τρεις μήνες. Όσο λατρεία μπορεί να έχεις σε έναν μύθο, τόσο δύσκολο είναι να ζεις με έναν μύθο. Έχουμε περάσει 2-3 κρίσεις. Με τα χρόνια νομίζω ότι έχουμε πει ελάχιστα ψέματα ο ένας στον άλλον».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η ηθοποιός εξηγεί: «Πρέπει η γυναίκα να περάσει τα 50 για να της πουν ότι τη σέβονται. Εγώ έφτασα στα 60 για να το πάρω αυτό. Υπάρχουν στιγμές που νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει η καρδιά μου παίζοντας. Ένιωθα ότι είμαι ένα βάρος, πάντα και οικονομικό και ψυχικό».

