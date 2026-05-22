Βαγγέλης Κονιτόπουλος: «Έκλεψαν την αδερφή μου από το Παίδων, ψάχνω να τη βρω, δεν υπάρχουν στοιχεία»

Ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τις δυσκολίες που πέρασε η μητέρα του, αλλά και όλη η οικογένειά τους. «Η μάνα μου έκανε 11 παιδιά. Το πρώτο το έχασε στη γέννα και την άκουγα που έλεγε: μου το ’πνιξε η μαμή. Τα τέσσερα επόμενα πέθαναν πολύ μικρά από μηνιγγίτιδα, χωρίς να είμαστε σίγουροι.

Το τελευταίο όμως το κοριτσάκι, το πριν από μένα δηλαδή, και μιλάω για το 1949, αρρώστησε, το έφερε η μάνα μου από την Νάξο και με τη βοήθεια της θείας μου, το πήγε στο Παίδων και από εκεί της το κλέψανε! Η μαμά μου δεν βρήκε ποτέ αυτό το παιδάκι κι εγώ το έμαθα όταν αρχές του ’90 είχε σκάσει αυτό το θέμα με τα παιδιά που κλέβανε και ενώ παρακολουθούσε τηλεόραση την άκουσα να λέει μήπως μου το κλέψανε και εμένα εκείνο το παιδί; Την έβαλα και μου διηγήθηκε τι συνέβη.

Έψαξα μετά εγώ, πήγα και στη θεία μου τη Σοφία και μάλιστα μου πρόσθεσε και κάποια πράγματα και πήγα στο Παίδων, βρήκα και κάποια παιδιά εκεί που με γνώρισαν και μου υποσχέθηκαν ότι θα ψάξουν. Έψαξαν τα παιδιά γύρω στον 1,5 μήνα και μου είπαν τελικά ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ούτε ότι μπήκε το παιδί ούτε ότι βγήκε. Δεν μπορεί να μην μπήκε αφού το πήγανε. Άρα αμέσως φαίνεται ότι είχε δίκιο η μητέρα. Στη συνέχεια προσπάθησα και έχω κάνει και τεστ DNA και το έχω αναρτήσει σε μια πλατφόρμα η οποία έχει πάρα πολλούς που ψάχνουν τα αδέρφια τους. Πήγα και στην Αγγελική Νικολούλη και μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ψάξουν διότι εκείνη την εποχή μόνο στην Αμερική είχαν πουληθεί 40.000 παιδιά».

«Στον τρίτο γάμο ησύχασα»

Ο Κονιτόπουλος μίλησε και για τους γάμους που έχει κάνει και τι πήγε στραβά στον καθένα. «Στον πρώτο γάμο δεν υπήρχαν άλλα προβλήματα, εκτός από ένα, το οποίο ήταν η δυσκολία της τεκνοποίησης. Η κοπέλα ήταν πάρα πολύ σωστή, πάρα πολύ καλή και η οικογένειά της θαυμάσια. Απλά ήμουν και μικρός. Στα χωριά που μεγάλωσα εγώ υπήρχαν κάποιοι κανόνες. Παραδείγματος χάριν, όταν πήγαινες φαντάρος και απολυόσουν, ήσουν έτοιμος για οικογένεια. Στα 22 μου παντρεύτηκα. Δεύτερος κανόνας: έπρεπε να κάνεις παιδί γιατί αν δεν έκανες παιδί ήσουν άκληρος. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Εύχομαι να μην το ζήσει κανένας, με πόνεσε και εμένα και εκείνη.

Στον δεύτερο γάμο υπήρχε πολλή πίεση. Ήταν αξιόλογη και όμορφη κοπέλα. Κάναμε και δύο αγόρια μαζί, τον Γιάννη και τον Μιχάλη. Είναι ελληνοαμερικάνα, απλά αυτό που είχε μάθει στην Αμερική δεν κούμπωνε πολύ με μένα. Στον τρίτο γάμο ησύχασα γιατί δεν μου λείπει τίποτα και δεν πιέζομαι από τίποτα».