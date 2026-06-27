Μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους έζησαν η Ελένη Τσολάκη και ο σύζυγός της, Παύλος Πετρουλάκης. Το ζευγάρι βάφτισε την κόρη του στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στο Λαγονήσι, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς, φίλους και αγαπημένους συνεργάτες.

Η μικρή πήρε το όνομα Μαρία

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα, με την παρουσιάστρια και τον σύζυγό της να μοιράζονται τη χαρά τους με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η κόρη τους πήρε το όνομα Μαρία, σε μία ημέρα γεμάτη χαμόγελα και συγκίνηση.

Οι επώνυμοι που βρέθηκαν στη βάφτιση

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, η Νάνσυ Παραδεισανού, η Μαρία Φραγκάκη με τον Νίκο Μάρκογλου, ο Δημήτρης Μηλιόγλου και ο Κώστας Φραγκολιάς, οι οποίοι ευχήθηκαν στο ζευγάρι και στη νεοφώτιστη.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση με συγγενείς και φίλους, ενώ οι πρώτες φωτογραφίες από τη βάφτιση αποτυπώνουν το χαρούμενο κλίμα της ημέρας.