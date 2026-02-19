Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Το γράμμα στον νεότερο εαυτό της, η «συγγνώμη», το «ευχαριστώ» και η υπόσχεση

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μιλά στον νεότερο εαυτό της μέσα από ένα γράμμα που συνοδεύεται από μια παιδική φωτογραφία και του ζητά συγγνώμη

«Αγαπημένο μου μικρό κορίτσι, σε κοιτάζω σε αυτή τη φωτογραφία. Είσαι μόλις τριών χρονών. Γελάς με την ψυχή σου με εκείνο το καθαρό, ολόφωτο γέλιο. Τα μάτια σου είναι γεμάτα σιγουριά, περιέργεια και μια απίστευτη παρουσία. Δεν φοβάσαι να σταθείς μπροστά στον κόσμο. Να προκαλέσεις, να τον πειράξεις. Δεν αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Απλώς είσαι.



Θέλω να σου πω ότι αυτό το φως και η εμπιστοσύνη που έχεις μέσα σου δεν έσβησε ποτέ. Κρύφτηκε συχνά πίσω από φόβους, απογοητεύσεις ή προσδοκίες άλλων, αλλά είναι ακόμα εκεί. Το βλέπω κάθε φορά που τολμώ, κάθε φορά που χαμογελώ αυθεντικά, κάθε φορά που επιλέγω να είμαι παρούσα.



Θέλω να σου πω όμως και κάτι που ίσως δεν μπορείς ούτε να φανταστείς: μεγαλώνοντας, θα αρχίσεις να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Θα περάσεις στιγμές που θα αναρωτηθείς αν είσαι αρκετή. Θα υπάρξουν φορές που θα θελήσεις να μικρύνεις για να χωρέσεις. Κάποιες φορές στα μάτια σου θα εμφανίζεται λίγη μελαγχολία. Στιγμές θα χάνεις ολοκληρωτικά την πίστη σου. Δεν κατάφερα να σε προστατεύσω από όλα όσα θα σε κάνουν να αμφισβητήσεις την αξία σου. Όμως μας έμεινε το χιούμορ, η παιχνιδιάρικη διάθεση, η εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και το κράνος. Παρ’ όλα αυτά η σιγουριά που έχεις τώρα, αυτή η φυσική σου αυτοπεποίθηση, είναι η αλήθεια μας και όταν εμφανίζεται σε αναγνωρίζω.



Θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί η δύναμή σου έγινε η βάση μου για πολλά χρόνια. Η καθαρότητα της καρδιάς σου μου θυμίζει ποια είμαι πραγματικά. Η ξέγνοιαστη χαρά σου μου δείχνει ότι η ζωή δεν είναι μόνο ευθύνη - είναι και παιχνίδι. Συμβουλές δεν δίνω.



Σου ζητώ συγγνώμη που σε άφησα να κρυφτείς. Και ταυτόχρονα, σου υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να σε φέρω πάλι μπροστά. Ένα μπορώ να σου πω. Ζήσαμε τουλάχιστον και θα συνεχίσω να προσπαθώ να σου προσφέρω ζωή. Υπάρχεις μέσα μου ολόκληρη ως η καλύτερη μας εκδοχή. Σ' αγαπώ. Η μελλοντική σου εσύ».