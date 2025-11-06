Έληξε η προθεσμία για έκδοση του Προσωπικού Αριθμού - Τι γίνεται σε όσους δεν έβγαλαν

Έπεσε η αυλαία για την έκδοση Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) με την προθεσμία που είχε δώσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να λήγει τα ξημερώματα της Πέμπτης (6/11).

Σημειώνεται πως ο προσωπικός αριθμός θα αντικαταστήσει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τα οποία συγχωνεύονται καθώς πλέον θα αποτελεί το «ψηφιακό κλειδί» για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και, σταδιακά, και για υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα.

Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή και δεν απαιτεί πολύ χρόνο για την έκδοση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που επιθυμείτε να βγάλετε νέα ταυτότητα είναι η απαραίτητη η απόκτηση Προσωπικού Αριθμού.

Από την άλλη, οι αρμόδιες Αρχές αναφέρουν ότι σε περίπτωση που ένας πολίτης δεν προλάβει να εκδώσει ΠΑ τότε το σύστημα θα επιλέξει τυχαία δυο ψηφία, τα οποία θα καταχωρηθούν στο σύστημα.

Αξίζει να τονιστεί ότι από τη στιγμή που καταχωρηθεί, ο Προσωπικός Αριθμός είναι μόνιμος, μοναδικός και αμετάβλητος, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, τόπο διαμονής ή άλλο μητρώο.

Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν τον εκδώσετε

Όσοι δεν προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του Προσωπικού Αριθμού, κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες όπως, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο.

Τι αλλάζει για τους πολίτες

Οι πολίτες θα χρειάζεται να θυμούνται μόνο έναν αριθμό. Ο Προσωπικός Αριθμός θα είναι το «ψηφιακό κλειδί» για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και, σταδιακά, και για υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα.

Αν αλλάξω ταυτότητα, θα αλλάξει και ο Προσωπικός Αριθμός;

Όχι. Ο Π.Α. είναι μόνιμος, μοναδικός και αμετάβλητος για όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, τόπο διαμονής ή άλλο μητρώο.

Πώς θα αποδοθεί ο Προσωπικός Αριθμός;

Η απόδοση θα γίνεται μέσω της νέας εφαρμογής myInfo του gov.gr. Ο πολίτης θα συμμετέχει στη διαμόρφωση του αριθμού και θα μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει προσωπικά του στοιχεία.

Ποιος αποφασίζει τον Προσωπικό μου Αριθμό; Τον επιλέγω εγώ;

Ναι, ο πολίτης μπορεί να επιλέξει δύο από τα τρία αλφαριθμητικά ψηφία που θα προηγούνται του ΑΦΜ. Το τρίτο ψηφίο παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Η επιλογή γίνεται κατά την έκδοση του αριθμού μέσω της εφαρμογής myInfo.

Σε ποιους αποδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός;

Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, είτε είναι Έλληνες είτε αλλοδαποί.

Τι απαιτείται για την έκδοση Π.Α. μέσω της εφαρμογής myInfo;

Κωδικοί taxisnet και καταχωρημένος αριθμός κινητού στο ΕΜΕπ (Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας).

Πού θα βλέπω τον Προσωπικό Αριθμό μου;

Στις νέες ταυτότητες (στην πίσω πλευρά) και στην ψηφιακή ταυτότητα στο gov.gr wallet, ως το μοναδικό αναγνωριστικό του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο.

Πρέπει να αλλάξω ταυτότητα για να αποκτήσω τον Προσωπικό Αριθμό;

Όχι απαραίτητα. Μπορείς να εκδόσεις τον Προσωπικό Αριθμό μέσω του gov.gr, ακόμη και πριν αλλάξεις ταυτότητα. Ωστόσο, ο αριθμός θα αναγράφεται στις νέες ταυτότητες, επομένως η μετάβαση είναι απαραίτητη μεσοπρόθεσμα, βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας.

Τι εξυπηρετεί αυτή η αλλαγή;