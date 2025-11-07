Προσωπικός Αριθμός: 5 εκατομμύρια πολίτες τον έλαβαν αυτόματα - Πώς θα ενημερωθείτε για την απόδοση

Με τη λήξη της προθεσμίας για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού, ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτόματης απόδοσης στους πολίτες από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πλέον, για τους πολίτες που δεν εξέδωσαν τον Προσωπικό Αριθμό, η απόδοση υλοποιείται σταδιακά και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τους πολίτες. Ήδη από χθες Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν λάβει Προσωπικό Αριθμό με αυτόν τον τρόπο.



Στόχος είναι η ολοκλήρωση της μετάβασης σε ένα ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης για τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο και η βελτίωση της εξυπηρέτησής τους.



Οι πολίτες, που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ - emep.gov.gr) και έχουν δηλώσει τη συγκατάθεσή τους για επικοινωνία, ενημερώνονται για την απόδοση Προσωπικού Αριθμού μέσω της Θυρίδας Πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet, καθώς και μέσω email.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρουν τον Προσωπικό Αριθμό τόσο ψηφιακά στην εφαρμογή pa.gov.gr, στο Gov.gr Wallet, όσο και μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών.



Αξίζει να σημειωθεί ότι 2.651.632 πολίτες είχαν εκδώσει Προσωπικό Αριθμό από τις 3 Ιουνίου μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, διάστημα κατά το οποίο μπορούσαν να το πράξουν στο pa.gov.gr με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ.



Από το σύνολο των προαναφερόμενων Προσωπικών Αριθμών, οι 226.000 εκδόθηκαν μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και οι 844 μέσω Προξενικών Αρχών.



Ήδη 601.000 νέες αστυνομικές ταυτότητες έχουν εκδοθεί με την αναγραφή του Προσωπικού Αριθμού.



Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβεβαίωσης των στοιχείων εντοπίστηκαν 839.115 διαφορές στην αναγραφή των στοιχείων πολιτών μεταξύ βασικών μητρώων του Δημοσίου, 132.647 περιπτώσεις πολυεγγραφών και 11.426 περιπτώσεις κενών ή μη έγκυρων τιμών.

Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διόρθωσής τους, προκειμένου να επιτευχθεί η συνέπεια των στοιχείων σε όλα τα βασικά μητρώα.

Επίσης, σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ, αναπτύχθηκε μηχανισμός αυτόματης απενεργοποίησης παλαιών δελτίων αστυνομικής ταυτότητας για 27.171 στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Τι είναι ο Προσωπικός Αριθμός



O Προσωπικός Αριθμός λειτουργεί ως ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές των πολιτών για το Δημόσιο, καταργώντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών αριθμών.

Η χρήση του είναι προαιρετική και δεν αποτελεί μέσο πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες ή σε προσωπικά δεδομένα. Ο Προσωπικός Αριθμός χορηγείται μόνο μία φορά σε κάθε φυσικό πρόσωπο και δεν μπορεί να μεταβληθεί.



Η καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού αποτελεί κομβική μεταρρύθμιση για την ενιαία ταυτοποίηση των πολιτών στη Δημόσια Διοίκηση και την απλοποίηση της εξυπηρέτησής τους, με στόχο μια πιο λειτουργική, αποτελεσματική και φιλική Δημόσια Διοίκηση.