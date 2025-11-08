Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει για όσους δεν έχουν Προσωπικό Αριθμό

Από τις 6 Νοεμβρίου 2025, το ελληνικό Δημόσιο γυρίζει σελίδα: η ψηφιακή μετάβαση ολοκληρώθηκε και πλέον ο Προσωπικός Αριθμός Πολίτη (ΠΑ) αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο σε κάθε νέα ταυτότητα.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην ταυτοποίηση των πολιτών, με το κράτος να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του. Ωστόσο, το ερώτημα που προκύπτει είναι τι γίνεται με όσους διαθέτουν παλαιότερες ταυτότητες, χωρίς τον Προσωπικό Αριθμό.

Τι ισχύει για τις «παλιές» ταυτότητες

Οι κάτοχοι παλαιών δελτίων δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, μπορούν ανά πάσα στιγμή να έχουν άμεση και ασφαλή πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό τους, χωρίς να απαιτείται έκδοση νέου εγγράφου.

Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί ως ψηφιακή «γέφυρα» ανάμεσα στις παλιές ταυτότητες και τις νέες ψηφιακές απαιτήσεις του Δημοσίου, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά δεδομένα.

Διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας – Όλα τα δικαιολογητικά

Η έκδοση νέας ταυτότητας γίνεται μόνο με φυσική παρουσία στην αρμόδια Αρχή και απαιτεί την προσκόμιση των εξής στοιχείων:

Ψηφιακή φωτογραφία, μέσω της εφαρμογής myPhoto του gov.gr ή απευθείας στην Αρχή.

Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση, που συμπληρώνονται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών.

Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (ή 5 ευρώ για πολύτεκνους) και ένσημο 0,50 ευρώ μέσω e-Παράβολο.

Δακτυλικά αποτυπώματα με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Προαιρετικά στοιχεία, όπως ομάδα αίματος ή ιατρικές βεβαιώσεις για μόνιμα τατουάζ στο πρόσωπο.

Νέα ταυτότητα: Τι αλλάζει

Η νέα ταυτότητα φέρει λατινική γραφή ονόματος, επωνύμου και πατρωνύμου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743. Για διαφορετική γραφή απαιτείται επίσημο αποδεικτικό.

Προαιρετικά, μπορούν να αναγραφούν και στοιχεία υγείας, όπως ομάδα αίματος ή παράγοντας Rhesus, με προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης ή κάρτας αιμοδότη.

Σε περιπτώσεις μόνιμων τατουάζ στο πρόσωπο, απαιτείται ειδική ιατρική γνωμάτευση. Αν δεν είναι δυνατή η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, το δελτίο εκδίδεται με ισχύ ενός έτους αντί της δεκαετούς.

Η ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης και η ενσωμάτωση του Προσωπικού Αριθμού στις ταυτότητες σηματοδοτούν ένα ακόμη βήμα προς τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του ελληνικού Δημοσίου.

Το Gov.gr Wallet παραμένει το βασικό εργαλείο για γρήγορη, ασφαλή και ισότιμη πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους, ανεξάρτητα από το πότε εκδόθηκε η ταυτότητά σας.