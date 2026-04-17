Έλλη Στάη: Στην Πάτμο με casual look - Η σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Instagram

Στην καταπράσινη Πάτμο πέρασε φέτος τις γιορτινές μέρες του Πάσχα η Έλλη Στάη και μάλιστα με ενδιαφέρουσα παρέα. Μαζί της ήταν και η Ταμίλα Κουλίεβα η οποία και… πρόδωσε το πού βρισκόταν η δημοσιογράφος.

Σε κλίμα κατάνυξης

Οι δύο γυναίκες απόλαυσαν την ανοιξιάτικη φύση στο νησί της Δωδεκανήσου που αυτή την εποχή είναι υπέροχο. Δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να περπατούν πλάι στη θάλασσα και φυσικά εξερεύνησαν κάθε γωνιά της Χώρας στην οποία δεσπόζει η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Ανάσταση έκαναν σε γυναικείο μοναστήρι του νησιού σε κλίμα κατάνυξης.