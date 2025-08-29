Έλλη Τρίγγου: Γυμνή στη θάλασσα

Τους γυμνιστές πολλοί εμίσησαν (είδατε τι έγινε σε παραλία του Πηλίου, μην τα ξαναλέμε), τον γυμνισμό ουδείς! Θα μπορούσε να είναι μια γνωστή λαϊκή ρήση, δεν είναι τίποτα όμως, αλλά μας βάζει κατευθείαν στο θέμα μας που δεν είναι άλλο από την Έλλη Τρίγγου και τις… γυμνές διακοπές της!

Επιστροφή στη φύση

Η ηθοποιός αποφάσισε φέτος το καλοκαίρι να βρει την πιο ερημική παραλία που υπάρχει σε ολόκληρη τη χώρα και μαζί με τις φίλες της να απαλλαγεί από τα περιττά, που στην προκειμένη περίπτωση ήταν το μαγιό της!

Φορώντας μόνο το πλεκτό της καπέλο, η Τρίγγου κρύφτηκε πίσω από έναν κορμό δέντρου που βρήκε στην παραλία και φωτογραφήθηκε όπως ακριβώς (βγάλτε το καπέλο βασικά) τη γέννησε η μαμά της και πολύ καλά έκανε, γιατί το καλοκαίρι έτσι πρέπει να το περνάς: ελεύθερα, ωραία και γυμνά, ή όσο πιο... γυμνά μπορεί ο καθένας τέλος πάντων!

Μπλέκει με… «Φαντάσματα»

Την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν πάντως η Έλλη Τρίγγου θα φορά ρούχα και μάλιστα πολλά, αφού θα πρωταγωνιστήσει στην κωμική σειρά του STAR «Τα Φαντάσματα» μαζί με τον Ορφέα Αυγουστίδη και επιτέλους θα τη δούμε σε κάτι και θα γελάσουμε!

Σύμφωνα με την υπόθεση -που βασίζεται στο βρετανικό «Ghosts»- ο Χάρης και η Μαρίνα είναι ένα νεαρό ζευγάρι, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όταν η Μαρίνα ενημερώνεται ότι μία μακρινή της θεία, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε, έφυγε από τη ζωή και της κληροδότησε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, βλέπει μία λύση στα προβλήματά τους να αχνοφαίνεται. Μαζί με τον Χάρη μετακομίζουν στο αρχοντικό, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν ότι... δεν είναι μόνοι σε αυτό. Για την ακρίβεια, το αρχοντικό είναι στοιχειωμένο και κατοικείται από εννέα θεότρελα φαντάσματα!

Who is who

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας, Λευτέρης Παπαπέτρου («Εγκλήματα», «Είσαι το ταίρι μου», «Κάτω Παρτάλι») και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αμαλία Γιαννίκου. Τα φαντάσματα ερμηνεύουν οι: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης.