Έλληνας Αρχιπλοίαρχος αναλαμβάνει τη Διοίκηση της Επιχείρησης IRINI

Ο Αρχιπλοίαρχος Σπυρίδων Πολλάτος ΠΝ ανέλαβε τα καθήκοντα του Διοικητού εν Πλω (COM FHQ) στη Ναυτική Βάση του Τάραντα, με την Φρεγάτα «ΕΛΛΗ» να γίνεται το πλοίο-έδρα της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης.

Ελληνική ανάληψη καθηκόντων κορυφής σημειώθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, στη Ναυτική Βάση του Τάραντα στην Ιταλία. Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης των καθηκόντων του Διοικητού εν Πλω (COM FHQ) της ευρωπαϊκής Επιχείρησης IRINI, η οποία εποπτεύει το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη.

Νέος Διοικητής αναλαμβάνει ο Αρχιπλοίαρχος Σπυρίδων Πολλάτος ΠΝ, διαδεχόμενος τον Ιταλό Υποναύαρχο Alessandro Di Biasi. Στην τελετή παρέστη ο Ιταλός Διοικητής της Επιχείρησης IRINI, Υποναύαρχος Marco Casapieri.

Ο Αρχιπλοίαρχος Σπυρίδων Πολλάτος θα εκτελέσει τα καθήκοντά του για τους επόμενους έξι (6) μήνες. Ως πλοίο έδρας του Διοικητού ορίστηκε η ελληνική Φρεγάτα (Φ/Γ) ΕΛΛΗ, γεγονός που υπογραμμίζει τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην Επιχείρηση.

Ο Αρχιπλοίαρχος Πολλάτος θα υποστηρίζεται από το Εν Πλω Επιτελείο της Επιχείρησης (FHQ), το οποίο στελεχώνεται από επιτελείς διαφόρων χωρών, ανάμεσά τους και Έλληνες. Η ανάληψη της Διοίκησης εν Πλω από Έλληνα Αξιωματικό σηματοδοτεί την αναγνώριση της ελληνικής συνεισφοράς στην ασφάλεια και σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.

