Ελληνικό: Ποιοι αγοράζουν διαμερίσματα στον ουρανοξύστη Riviera Tower

Με ρυθμούς που δεν θυμίζουν ελληνικό εργοτάξιο αλλά… Ντουμπάι, προχωρούν οι εργασίες στο Ελληνικό. Το μεγαλύτερο project αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη δεν είναι απλώς ένα real estate στοίχημα· είναι ένα διεθνές brand που ήδη «πουλάει» σε 110 χώρες.

Τα στοιχεία της LAMDA Development δείχνουν ότι το οικιστικό σκέλος έχει πάρει φωτιά: διαμερίσματα σε συγκροτήματα, κατοικίες στο Little Athens, αλλά και ο εμβληματικός ουρανοξύστης της Riviera έχουν προσελκύσει αγοραστές από κάθε γωνιά του πλανήτη – για ιδιοκατοίκηση, επένδυση ή και τα δύο.

Ποιοι αγοράζουν στο Ελληνικό

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία:

55% των αγοραστών είναι Έλληνες

45% είναι διεθνείς επενδυτές

Από αυτούς, 22% προέρχεται από την ελληνική ομογένεια

Οι πιο ισχυρές «δεξαμενές» ενδιαφέροντος; ΗΠΑ και Αυστραλία, με την ομογένεια να βλέπει στο Ελληνικό μια ευκαιρία επιστροφής , έστω και με θέα το Αιγαίο από τον 20ό όροφο.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα διεθνή road shows της εταιρείας και η στοχευμένη προβολή του project σε αγορές υψηλής επενδυτικής δυναμικής.

Ενδιαφέρον από 110 χώρες – Τι δείχνουν οι αριθμοί

Μιλώντας στο Athens Riviera Summit, ο Chief Commercial Officer Residential της LAMDA Development, Αλέξανδρος Μουλάς, αποκάλυψε ότι οι φόρμες ενδιαφέροντος για κατοικίες προέρχονται από πάνω από 110 χώρες.

Η πλειονότητα αφορά Ευρωπαίους αγοραστές, ενώ ακολουθούν Αμερικανοί και επενδυτές από τη Μέση Ανατολή.



Το προφίλ των αγοραστών έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον:

47% βλέπει την αγορά ως επενδυτική τοποθέτηση, με εκτιμώμενες αποδόσεις 5%-7%

29% επιλέγει την κατοικία ως πρώτη κατοικία

Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά δεύτερη κατοικία ή μικτή χρήση

Με απλά λόγια, κάποιοι αγοράζουν για να ζήσουν, άλλοι για να κερδίσουν. Και αρκετοί για να κάνουν και τα δύο.

lamda development

1,5 δισ. ευρώ εισπράξεις – Το «Little Athens» σχεδόν sold out

Από την έναρξη του έργου έως τις 30 Νοεμβρίου, οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ. Ενδεικτικό της ζήτησης είναι ότι 84% από τις 671 κατοικίες του Little Athens έχουν ήδη πωληθεί ή δεσμευθεί.

Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται στα διαμερίσματα δύο και τριών υπνοδωματίων, τα οποία θεωρούνται «γλυκό σημείο» για επενδυτές αλλά και οικογένειες.

LAMDA Development

Premium παροχές και facility management

Το Ελληνικό δεν πουλά μόνο τετραγωνικά. Πουλά lifestyle. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών facility management, με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου λειτουργίας και τη διατήρηση της αξίας των ακινήτων, ενισχύοντας τον premium χαρακτήρα της επένδυσης. Σε μια αγορά όπου οι υψηλές αποδόσεις δεν αρκούν χωρίς υπηρεσίες, το μοντέλο θυμίζει διεθνείς μητροπόλεις και όχι απλή ελληνική πολυκατοικία.