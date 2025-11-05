ΕΛΤΑ: Οι βιομήχανοι «στέλνουν γράμμα» στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα η κυβέρνηση με αυτή την υπόθεση των ΕΛΤΑ. Γιατί «καθαρό μυαλό» στο ΜΜ δεν υπάρχει και οι βουλευτές, όπως ίσως έχετε δει, είναι πλέον απελευθερωμένοι αφού οι περισσότεροι- για να μη πω όλοι - σκέφτονται την επανεκλογή τους.

Μέσα σε αυτή την αναμπουμπούλα που καλείται να διαχειριστεί η πρωθυπουργική έδρα, οι βιομήχανοι βρήκαν την ευκαιρία να «στείλουν γράμμα» προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή όχι τον χειρισμό αλλά την ουσία της υπόθεσης των ΕΛΤΑ περιμένοντας στο μεταξύ μέτρα για το ενεργειακό κόστος στη βάση του περίφημου «ιταλικού μοντέλου».

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος που γενικά τα λόγια του τα «μετράει» αλλά δεν τα «μασάει», έκανε λόγο για μία υπόθεση που εν πολλοίς συμπυκνώνει όλες τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές παθογένειες που ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια αυτή τη χώρα.

Και αν για τους χειρισμούς ήταν εξαιρετικά προσεκτικός αφού όπως είπε (ΣΚΑΪ) δεν γνωρίζει όλα τα δεδομένα της υπόθεσης ως προς την ουσία της υπόθεσης είπε επί λέξει: Συνειδητοποίησα πως τα τελευταία 5 χρόνια έχουν αναλωθεί στα ΕΛΤΑ κεφάλαια πάνω από 400 εκατ. ευρώ και εμείς παρακαλάμε μέσα από το «ιταλικό μοντέλο» να υπάρξει ένα ποσό 150 έως 200 εκατ. το χρόνο για να βοηθηθεί η ελληνική βιομηχανία να γίνει πιο ανταγωνιστική και δυστυχώς τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν, αυτή τη στιγμή. Δε λέω ότι έχουν γίνει λάθος χειρισμοί, λέω όμως ότι κάθε άνθρωπος της παραγωγής που ξυπνάει το πρωί και βλέπει τον λογαριασμό του ρεύματος και ακούει και αυτή την ιστορία, νιώθει ένα μεγάλο παράπονο...