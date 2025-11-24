Έμιλυ Κολιανδρή: «Θα μπορούσα να μην συμπαθώ τα παιδιά μου, αλλά βλέπω ότι είναι ωραίοι τύποι»

Η Έμιλυ Κολιανδρή ήταν καλεσμένη στο “Νωρίς - Νωρίς” και μίλησε για την πρόκληση του να παίζεις σε καθημερινή σειρά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. «Υπάρχει μια στιγμή που λες ότι αυτοί οι ρυθμοί και η καθημερινή τριβή του σίριαλ δεν συνηθίζονται.

Φέτος όμως, στην τρίτη χρονιά, που κάπως είμαι λιγότερο αγχωμένη, το έχω συνηθίσει. Αυτό, βέβαια, κρύβει έναν άλλο κίνδυνο, να τελματώσεις υποκριτικά, να μπεις σε ένα πράγμα και να κάνεις το ίδιο. Στην “Ηλέκτρα” όμως λόγω σεναρίου αυτό δεν μπορεί να συμβεί, γιατί γίνονται συνέχεια ανατροπές. Είναι ένα στοιχημα όμως κι αυτό γιατί πρέπει να βρίσκεις τρόπους να κινητοποιείσαι.

Επιχείρησα την πρώτη σεζόν της σειράς να κάνω παράλληλα και θέατρο -και μάλιστα για λίγο, για ενάμιση μήνα- και νόμιζα ότι θα πεθάνω! Έλεγα πώς αντέχουν κάποιοι και το κάνουν; Είμαι στο γύρισμα 10 ώρες την ημέρα, έχεις και το διάβασμα μετά και μαζί την οικογένεια».

Παιδιά και εφηβεία

Η Κολιανδρή αναφέρθηκε και στη σχέση που έχει με τα παιδιά της, αλλά και πώς καταφέρνει να τα προσεγγίζει. «Ο Αλέξανδρος είναι στη εφηβεία, είναι σαν ένα αγόρι της ηλικίας του. Δεν υπάρχει εφηβεία με την έννοια ξεσπασμάτων, αλλά με την έννοια του “κλεισίματος” και δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Υπάρχει ένα “ρούφηγμα” προς τα μέσα και τα κινητά εντείνουν ακόμα παραπάνω αυτό το “κλείσιμο”. Η Σμαράγδα είναι πιο επικοινωνιακή, πιο εκδηλωτική. Δεν ξέρω αν είναι θέμα φύλου ή ταπεραμέντου, αλλά κάπως νιώθεις ότι θα καταλάβεις αν συμβεί κάτι.

Είμαι χαρούμενη, γιατί τα συμπαθώ αυτά τα παιδιά. Θα μπορούσα να μην τα συμπαθώ, αλλά βλέπω ότι είναι ωραίοι “τύποι” και μου αρέσει όταν κάνουμε παρέα. Με αφήνουν να τους κάνω παρέα, αλλά πρέπει να βρεθεί ο τρόπος, μια κατάλληλη συνθήκη, ένα ταξίδι για να έχουμε αυτό το bonding. Όταν βρεθεί αυτή η συνθήκη μας… καταδέχονται».