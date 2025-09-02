Έμιλυ Κολιανδρή: «Το σκρολάρισμα στο κινητό τηλέφωνο φτάνει σε έναν απόπατο»

Η Έμιλυ Κολιανδρή ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και μίλησε για όλα. Αρχικά αποκάλυψε μια συνήθειά της. «Παίρνω ωραία δώρα, αλλά έχω ένα χούι. Συνήθως τα αλλάζω! Μου αρέσει να παίρνω δώρα και να τα αλλάζω… θεωρείται μεγάλη επιτυχία αν το κρατήσω. Αν δεν έχει κάρτα αλλαγής καλύτερα μη φέρεις δώρο»

Μιλώντας για τον σύζυγό της Χρήστο Λούλη και την επαγγελματική τους πορεία, αλλά και το συνδυασμό τηλεόρασης και θεάτρου εξήγησε: «Έχουμε φτάσει σε μία ηλικία που μπορούμε να μη δουλέψουμε το καλοκαίρι. Τις δύο αυτές χρονιές αφοσιώνομαι μόνο στη σειρά και αυτό έχει ένα καλό, δεν δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, παίρνεις μία ανάσα. Δεν μετανιώνω που το έκανα παλιά και δεν λέω ότι έχασα 10 χρόνια, απλά μου λείπει η σύνδεση με τα παιδιά μου. Ο γιος μου είναι στην προεφηβεία και καταλαβαίνω ότι τελειώνει η περίοδος που τα παιδιά σε συμπαθούν και θέλουν την παρέα μαζί σου. Τώρα κάνουμε διακοπές όλοι μαζί πολύ ωραία και με μεγάλη επιτυχία και λέω όσα χρόνια μπορεί να γίνεται αυτό, χωρίς να κοιτάνε και τα παιδιά τα κινητά…».

Και συμπλήρωσε: «Είναι μέρες που νιώθω ότι βρίσκω πράγματα να κάνουμε για να μην είναι στο κινητό. Με αγχώνει αλλά είμαι αισιόδοξη, ότι θα φύγει. Ότι είναι μία φάση της ανθρωπότητας και θα έρθει σε κορεσμό. Νομίζω ότι το σκρολάρισμα φτάνει σε έναν απόπατο και βλέπεις όλο και πιο άχρηστα πράγματα και θα πεις ότι έγκωσες. Γενικά είμαι αισιόδοξη. Ίσως επειδή είμαι και άσχετη. Δεν έχω τεράστια σχέση με το κινητό και με τα social media».