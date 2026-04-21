Eminem: Γιορτάζει 18 χρόνια νηφαλιότητας - Το κύμα αγάπης των followers και το μήνυμα του αδελφού του

Ο 53χρονος τραγουδιστής είναι νηφάλιος εδώ και 18 χρόνια και το βροντοφωνάζει περήφανα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram κάνοντας μια ανάρτηση με το «κέρμα νηφαλιότητας» που έλαβε από τους Ανώνυμους Αλκοολικούς.

Θυμίζουμε ότι το 2007 παραλίγο να πεθάνει ύστερα από υπερβολική δόση μεθαδόνης. Όπως είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του το 2009, ήταν εθισμένος σε ουσίες και ένας «γνωστός» του παρείχε φαρμακευτική αγωγή, ενώ ο ίδιος αργότερα ανακάλυψε ότι ήταν μεθαδόνη, μια ουσία που χρησιμοποιείται συνήθως για να βοηθήσει τους ηρωινομανείς. Όπως τον ενημέρωσε ο γιατρός του, η ποσότητα που είχε καταναλώσει ισοδυναμούσε με τέσσερις σακούλες ηρωίνης. «Αν ήξερα ότι ήταν μεθαδόνη, μάλλον δεν θα την είχα πάρει» είχε εξομολογηθεί.

Μετά την ανάρτησή του οι χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να σχολιάσουν: «Το «ταξίδι» σου προς την απεξάρτηση είναι έμπνευση για εμάς», «συγχαρητήρια γι' αυτό το ορόσημο». Ενώ ο μικρότερος ετεροθαλής αδελφός του Νάθαν Μάδερς, έγραψε: «Περήφανος για σένα μικρέ μου αδερφέ».