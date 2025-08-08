Έμινεμ: Ο αγώνας με τον εθισμό και το σημαντικό γεγονός στη ζωή της κόρης του που τον ταρακούνησε

Ο δημοφιλής Αμερικανός ράπερ Eminem φέρνει στο φως μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής του στο νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Stans» που έκανε πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες, την Πέμπτη 7 Αυγούστου. Ο σταρ του «Mockingbird», μιλάει με ειλικρίνεια για τον αγώνα του με τον εθισμό, αναφέρεται στην υπερβολική δόση που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή το 2007, καθώς και για την στιγμή που τον ώθησε να ζητήσει βοήθεια.

«Είχα μπει σε έναν φαύλο κύκλο. Έπεφτα ψυχολογικά, οπότε έπαιρνα περισσότερα χάπια. Μετά, η ανοχή σου γίνεται τόσο μεγάλη που καταντάς να μην αντιδράς στην υπερδοσολογία», δήλωσε στην κάμερα της ταινίας. «Ξύπνησα στο νοσοκομείο και δεν ήξερα τι είχε συμβεί. Ήθελα να σηκωθώ αλλά δεν μπορούσα να κουνηθώ. Είχα σωλήνες παντού. Όταν επέστρεψα στο σπίτι είπα στον εαυτό μου: "Φίλε, πρέπει να κάνω κάτι". «Είχα μπει σε έναν φαύλο κύκλο. Έπεφτα ψυχολογικά, οπότε έπαιρνα περισσότερα χάπια, πρόσθεσε.

Ωστόσο, η καθοριστική στιγμή που τον ώθησε να αλλάξει, ήταν όταν έχασε ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή της κόρης του, Hailie Jade McClintock. «Μου έφεραν ένα βίντεο επειδή έχασα το πρώτο ρεσιτάλ κιθάρας της Hailie. Το είδα και έβαλα τα κλάματα. Ένιωσα συντριπτική ενοχή. Σκεφτόμουν "Θεέ μου, γιατί το έχασα αυτό"», συνέχισε ο σταρ. Οι τύψεις για το γεγονός αυτό τον οδήγησαν σε μία έντονη αναμέτρηση με τον εαυτό του: «Θες να τα χάσεις όλα; Αν δεν μπορείς να το κάνεις για τον εαυτό σου… τουλάχιστον κάν' το για εκείνους», σημείωσε, αναφερόμενος στη στιγμή που αποφάσισε να αλλάξει.

Ο Eminem, ο οποίος είναι νηφάλιος από τον Απρίλιο του 2008, κατέγραψε την αρχή αυτού του ταξιδιού στο άλμπουμ του «Relapse», το οποίο κυκλοφόρησε το 2009. Τον περασμένο Απρίλιο γιόρτασε 16 χρόνια νηφαλιότητας με μια ανάρτηση στο Instagram την οποία συνόδευσε με ένα στιγμιότυπο που τον έδειχνε να έχει ένα κέρμα με ένα ξεχωριστό συμβολισμό στη παλάμη του, όπως αναφέρει το People.