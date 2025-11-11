Πάρις Τζάκσον: Η αποκάλυψη που σόκαρε τους fans «Έχω μια τρύπα στη μύτη από την χρήση ναρκωτικών»

Μια από τις καταστροφικές συνέπειες της χρήσης ναρκωτικών για πολλά χρόνια, αποκάλυψε η Πάρις Τζάκσον με βίντεό της στο Tik Tok, θέλοντας να εξομολογηθεί τους δαίμονές της που την βύθισαν στο σκοτάδι για μεγάλο μέρος της ζωής της. Συγκεκριμένα η 27χρονη κόρη του Μάικλ Τζάκσον παραδέχτηκε ότι έχει μια τρύπα στη μέση της μύτης της, ως αποτέλεσμα της χρήσης ναρκωτικών.

«Συνειδητοποίησα ότι δεν το είχα αναφέρει ποτέ αυτό και μερικές φορές μπορεί να είναι πολύ αισθητό. Έχω ένα πολύ δυνατό ''σφύριγμα'' που ακούγεται όταν αναπνέω από τη μύτη μου και αυτό συμβαίνει επειδή έχω αυτό που ονομάζεται διάτρητο διάφραγμα» είπε το μοντέλο - ηθοποιός - τραγουδίστρια που έχει απεξαρτηθεί εδώ και 5 χρόνια.

Στη συνέχεια, δεν δίστασε να φωτίσει το ρουθούνι της με τον φακό του κινητού της, αποκαλύπτοντας μια τρύπα ανάμεσα στα ρουθούνια της.

Τι είναι το διάτρητο διάφραγμα

Όπως διαβάζουμε στην Daily Mail, σύμφωνα με την κλινική του Κλίβελαντ, το διάτρητο διάφραγμα είναι μια τρύπα στον ιστό στη μέση της μύτης που χωρίζει τα ρουθούνια. Το διάφραγμα είναι επενδεδυμένο με οστό, χόνδρο και μαλακούς ιστούς, αλλά μπορεί να τρυπηθεί ή να σχιστεί λόγω εισπνοής κοκαΐνης ή άλλων ναρκωτικών. Ωστόσο, οι διατρήσεις μπορούν επίσης να προκληθούν από υπερβολική χρήση ρινικών στεροειδών σπρέι, τραυματισμούς, έκθεση σε ορισμένες βιομηχανικές χημικές ουσίες, λοιμώξεις, αυτοάνοσες παθήσεις, ακόμη και όγκους. Τα άτομα που πάσχουν από διάτρητο ρινικό διάφραγμα μπορεί να χρειάζονται αντιβιοτικά για την πρόληψη ή την καταπολέμηση λοιμώξεων και άλλα προϊόντα για να διατηρούν το εσωτερικό των ρουθουνιών τους υγρό.

Μην κάνετε χρήση ναρκωτικών παιδιά

Η Πάρις Τζάκσον συμβούλευσε επίσης τους διαδικτυακούς της φίλους να μην κάνουν χρήση ναρκωτικών, αλλά στην συνέχεια είπε συγκεκριμένα: «Ή μήπως ο καθένας να έχει την εμπειρία που του χρειάζεται στη ζωή; Δεν πρόκειται να πω σε κανέναν τι να κάνει».