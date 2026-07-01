Εμμανουήλ Καραλής: Ορκίστηκε σημαιοφόρος στο Πολεμικό Ναυτικό – «Μεγάλη μου τιμή»

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Μια ακόμη σημαντική στιγμή στην πορεία του έζησε ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος ορκίστηκε σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της ένταξης Ολυμπιονικών των Αγώνων του Παρισιού 2024 στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσία των αθλητών που τιμήθηκαν για τις σπουδαίες διακρίσεις τους.

Η συγκινητική ανάρτησή του

Λίγο μετά την ορκωμοσία, ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ μοιράστηκε φωτογραφίες από την τελετή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι τιμή μου που εντάχθηκα στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Μια τιμή αντάξια των Ολυμπιονικών», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για τη νέα του ιδιότητα.

Μαζί με ακόμη έξι Ολυμπιονίκες

Εκτός από τον Εμμανουήλ Καραλή, στις Ένοπλες Δυνάμεις εντάχθηκαν ακόμη έξι Ολυμπιονίκες των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024.

Στο Πολεμικό Ναυτικό εντάχθηκε η Μηλένα Κοντού, στον Στρατό Ξηράς οι Απόστολος Χρήστου, Ζωή Φίτσιου και Θοδωρής Τσελίδης, ενώ στην Πολεμική Αεροπορία ορκίστηκαν οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής.

Η ένταξή τους αποτελεί θεσμική αναγνώριση της προσφοράς και των επιτυχιών τους στον ελληνικό αθλητισμό, μετά τις διακρίσεις που πέτυχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.