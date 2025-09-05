Ένα... ανέλπιστο εγκώμιο προς τον Ανδρουλάκη

Μιας και είμαι στα του ΠΑΣΟΚ, περισσεύει να γράψω για τα πολλά πηγαδάκια, τα πολλά ενσταντανέ, μέσα στο γενικότερο χαμό (με την καλή έννοια) του Ζαππείου στα 51χρονα. του κινήματος με ένα από αυτά τα στιγμιότυπα να σχολιάζεται από πολλούς ως... κάπως ανέλπιστο.

Αναφέρομαι στην εγκωμιαστική αναφορά του Γιάννη Βαρδακαστάνη προς το Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο προλόγισε πριν ανέβει στο βήμα για την κεντρική ομιλία της επετείου. Να σημειώσω ότι ο κ. Βαρδακαστάνης είναι ο γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του ΠΑΣΟΚ και επί της ουσίας ο γραμματέας του κόμματος -αντί του Ανδρέα Σπυρόπουλου- σε αυτή την προσυνεδριακή περίοδο. Ανδρουλακικό δεν τον λες, αφού έχει συμπάθειες σε όλες τις εσωκομματικές πτέρυγες και αυτός είναι ένας λόγος που επιλέχθηκε για τη θέση.

Ο Βαρδακαστάνης την Τετάρτη για πρώτη φορά μίλησε σε ανοιχτό κοινό με την ιδιότητα αυτή και πιθανότατα για να εμψυχώσει το ακροατήριο και τον Ανδρουλάκη, τόνισε ότι πρόκειται για ένα νέο άνθρωπο που οδηγεί τη δημοκρατική παράταξη στην ηγεσία του Κινήματος για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή στη χώρα. Με άλλα λόγια, νάτος νάτος ο πρωθυπουργός.