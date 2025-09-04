Ένα εκατομμύριο δολάρια στον βυθό των ακτών της Τουρκίας - Πώς χάθηκε το πολυτελές Dolce Vento

Αίσθηση έχουν προκαλέσει τα πλάνα που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου με τη βύθιση του σκάφους, Dolce Vento, ανοιχτά της ακτής του Zonguldak στην περιοχή Eregli της βόρειας Τουρκίας. Το πολυτελές γιοτ, αξίας σχεδόν 1 εκατομμυρίου δολαρίων «χάθηκε» μόλις 15 λεπτά μετά το παρθενικό ταξίδι του.

Ήταν η πρώτη φορά που το σκάφος καθελκύστηκε μετά την παράδοσή του στον ιδιοκτήτη του από την Κωνσταντινούπολη, αναφέρει η New York Post.

Όλα συνέβησαν την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 14:30 τοπική ώρα, με αναφορές να υποδηλώνουν ότι το Dolce Vento αντιμετώπισε πρόβλημα σταθεροποίησης και άρχισε να μπάζει νερά, πριν βυθιστεί τελικά σε βάθος επτά μέτρων.

Όπως διαβάζουμε στο superyachttimes, ο ιδιοκτήτης του γιοτ, ο καπετάνιος και δύο μέλη του πληρώματος φέρεται να βρίσκονταν πάνω στο σκάφος. Όταν αυτό άρχισε να ανατρέπεται και οι τέσσερις κατάφεραν να διασωθούν πηδώντας στο νερό και διασώθηκαν χωρίς να τραυματιστούν από εργάτες του κοντινού ναυπηγείου. Στην περιοχή έσπευσαν επίσης η ακτοφυλακή και οι λιμενικές Αρχές για να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας γύρω από το σκάφος, καθώς και ιατρικές ομάδες.

Από το ναυπηγείο ανακοινώθηκε ότι η αιτία της βύθισης διερευνάται και ότι θα πραγματοποιηθούν τεχνικές επιθεωρήσεις στο σκάφος για να διαπιστωθεί τι συνέβη.

Το Dolce Vento κατασκευάστηκε στο ναυπηγείο Medyılmaz, με την κατασκευή να ξεκινά το 2024. Το γιοτ 160 GT διαθέτει ατσάλινο κύτος και αλουμινένια υπερκατασκευή και ήταν γνωστό ως NB6.