Βρέθηκε σε βάθος 68 μέτρων μετά από 19 μέρες ερευνών η σορός του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι

Σε βάθος 68 μέτρων εντοπίστηκε το σώμα του επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι, του οποίου το σκάφος είχε βρεθεί μισοβυθισμένο και κατεστραμμένο στη θάλασσα του Μαρμαρά.

Το θρίλερ που ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου, όταν ο Γιουκάι απέπλευσε μόνος του από τη Γιάλοβα με προορισμό τη Μύκονο, με το σκάφος του, «Graywolf», είχε τραγική κατάληξη. Την ίδια ημέρα, στις 15:10, οι συγγενείς του ενημέρωσαν τις Αρχές, καθώς δεν είχαν κανένα νέο του. Στις 5 Αυγούστου, γύρω στις 14:30, εμπορικό πλοίο που έπλεε κοντά στο Τουράνκιοϊ, ανέφερε ότι τμήματα του σκάφους βρίσκονταν μισοβυθισμένα στην επιφάνεια της θάλασσας.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μία μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, με τη συμμετοχή δυνάμεων του Λιμενικού Νότιας Προποντίδας, της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ακτών και ειδικών τμημάτων της θαλάσσιας αστυνομίας από τη Σαμψούντα, τα Δαρδανέλια, τη Σμύρνη και τη Γιάλοβα. Οι έρευνες συνεχίστηκαν αδιάκοπα για περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Τελικά, στις 23 Αυγούστου οι δύτες εντόπισαν τη σορό στο σημείο όπου είχε βρεθεί το σκάφος του. Η τοποθεσία προσδιορίστηκε μέσω ειδικής συσκευής sonar του Λιμενικού, ενώ η επιβεβαίωση ήρθε από υποβρύχιο ρομπότ (ROV), το οποίο κατέγραψε εικόνες τόσο του σώματος όσο και τμημάτων της μηχανής και των πλακών του σκάφους.



Η διαδικασία ανάσυρσης της σορού προβλέπεται να γίνει με χρήση ειδικού συστήματος «ανελκυστήρα», ώστε να γίνει η διαδικασία με ασφάλεια από τον βυθό χωρίς να προκληθεί περαιτέρω φθορά. Οι στρατιωτικοί δύτες θα έχουν τον συντονισμό της επιχείρησης, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

