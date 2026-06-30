Ένα Ford Ranger PHEV, που δουλεύει και σαν γεννήτρια

Φανταστείτε ότι ανακαινίζετε την κουζίνα σας και αποφασίζετε ποια εστία θα αγοράσετε. Πως θα σας φαινόταν άραγε αν αγοράζοντας μια συγκεκριμένη εστία δεν θα χρειαζόταν ποτέ ξανά να χρησιμοποιήσετε κατσαρόλα ή τηγάνι - θα μπορούσατε απλώς να τηγανίζετε, να μαγειρεύετε στον ατμό και να ψήνετε τα πάντα απευθείας πάνω στην επιφάνειά της; Δεν θα χρειαζόταν ποτέ ξανά να αγοράσετε, να καθαρίσετε ή να αποθηκεύσετε αυτά τα μαγειρικά σκεύη.

Στις έρευνές της η Ford συνομιλεί συνεχώς με πελάτες αυτού του είδους - όπως για παράδειγμα οι επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, οι εταιρείες catering και οι δασοκόμοι - οι οποίοι πείθονται αμέσως για τα οφέλη που προσφέρει το καινοτόμο σύστημα Pro Power Onboard της Ford μόλις συνειδητοποιήσουν ότι, για την τροφοδοσία του εξοπλισμού τους, δεν χρειάζεται να μεταφέρουν μαζί τους γεννήτρια και καύσιμα. Αυτό μεταφράζεται επίσης όχι μόνο σε περισσότερο διαθέσιμο χώρο και μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο στο pick-up τους, αλλά και σε χαμηλότερο κόστος καυσίμων και λιγότερες διαδικασίες διαχείρισης, ενώ δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχούν για το ενδεχόμενο κλοπής της γεννήτριας ή των δοχείων καυσίμου.

Το πείραμα

Τα οφέλη όμως δεν περιορίζονται στα παραπάνω. Για τις επιχειρήσεις εκείνες που επιθυμούν να διασφαλίζουν την υγεία των εργαζομένων, η Ford θέλησε επίσης να αναδείξει τις επιπτώσεις από τη χρήση μιας γεννήτριας, αλλά και τα οφέλη από την αντικατάστασή της με το Pro Power Onboard. Το σημαντικότερο είναι ότι οι δοκιμές αυτές έδωσαν τη δυνατότητα να συγκριθεί το κόστος λειτουργίας των δύο λύσεων. Έτσι, η Ford προμηθεύτηκε μια συμβατική γεννήτρια που καταναλώνει βενζίνη, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις δοκιμών εκπομπών ρύπων του τεχνικού κέντρου της εταιρείας στο Dunton, προσομοιώνοντας συνθήκες καθημερινής χρήσης.

Δοκιμάζοντας τις δύο λύσεις

Πριν δούμε τα αποτελέσματα, ας δούμε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές. Στην αγορά δεν κυκλοφορούν σήμερα φορητές γεννήτριες με ισχύ 6,9 kW που προσφέρει το Pro Power Onboard – οι περισσότερες αποδίδουν περίπου 4 kW, ενώ για μεγαλύτερη ισχύ χρησιμοποιούνται συνήθως μεγαλύτερες μονάδες ενσωματωμένες σε ρυμουλκούμενα. Για τις ανάγκες της δοκιμής, η Ford νοίκιασε μια συνηθισμένη φορητή γεννήτρια ισχύος 4 kW, έλεγξε την κατάστασή της και αντικατέστησε την εξάτμιση, ώστε να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί σωστά και μπορεί να συνδεθεί με τον απαραίτητα συστήματα.

Στη συνέχεια, η γεννήτρια τέθηκε σε λειτουργία σε διαφορετικά φορτία, προσομοιώνοντας συνήθεις συνθήκες χρήσης σε εργοτάξιο:

• Χαμηλό φορτίο, περίπου 300 W, ιδανικό για τη φόρτιση μιας 12βολτης μπαταρίας που τροφοδοτεί ένα ηλεκτρικό εργαλείο

• Μεσαίο φορτίο, περίπου 1.500 W, ιδανικό για χρήση ενός φορητού καλοριφέρ λαδιού

• Υψηλό φορτίο, περίπου 2.500 W, ιδανικό για τον βρασμό νερού σε ηλεκτρικό βραστήρα

• Πολύ υψηλό φορτίο, περίπου 4.000 W, ιδανικό για τη λειτουργία του φορητού καλοριφέρ λαδιού κατά τη διάρκεια του διαλείμματος

Στη συνέχεια, αφού μετρήθηκαν οι πραγματικές εκπομπές ρύπων και η κατανάλωση καυσίμου της γεννήτριας, οι ίδιες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με το Ranger PHEV, ώστε η σύγκριση να γίνει επί ίσοις όροις.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών μετρήθηκαν τέσσερις τύποι ρύπων: Tα οξείδια του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα, οι υδρογονάνθρακες και το διοξείδιο του άνθρακα (CO₂). Οι τρεις πρώτοι ελέγχονται αυστηρά από την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων των οχημάτων και η παρατεταμένη εισπνοή τους μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Το CO₂ είναι αέριο του θερμοκηπίου που συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή.

Οξείδια του αζώτου

Οι ακραίες θερμοκρασίες και πιέσεις που αναπτύσσονται σε έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης δημιουργούν αυτά τα αέρια, τα οποία μπορούν να ερεθίσουν τις αναπνευστικές οδούς και να επιδεινώσουν προϋπάρχουσες παθήσεις, όπως το άσθμα. Τα οξείδια του αζώτου υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο στην Ευρώπη από το 2000, γεγονός που εξηγεί γιατί τα οχήματα εξοπλίζονται με τεχνολογίες όπως καταλυτικούς μετατροπείς, ηλεκτρονικό έλεγχο ψεκασμού καυσίμου και σύστημα ψεκασμού AdBlue, ώστε να μειώνονται οι εκπομπές τους.

Τα συστήματα αυτά αποδίδουν αποτελεσματικά: Σε χαμηλό φορτίο, η γεννήτρια εκπέμπει περίπου 15 φορές περισσότερα οξείδια του αζώτου σε σχέση με το Pro Power Onboard, με τη διαφορά να αυξάνεται απότομα και να ξεπερνά τις 9.000 φορές σε πολύ υψηλά επίπεδα ισχύος. Οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου του Ranger PHEV μειώθηκαν στην πραγματικότητα στο μηδέν, καθώς τα συστήματα αντιρρύπανσης ενεργοποιούνται εντονότερα όσο οι απαιτήσεις ισχύος αυξάνονται.

Μονοξείδιο του άνθρακα

Το μονοξείδιο του άνθρακα δεν έχει οσμή, γεύση ή χρώμα και μπορεί να αποβεί θανατηφόρο. Γι’ αυτό όλες οι κατοικίες θα πρέπει να διαθέτουν ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα. Οι δοκιμές της Ford έδειξαν ότι, κατά μέσο όρο, η γεννήτρια παρήγαγε πάνω από 450 φορές περισσότερο μονοξείδιο του άνθρακα σε σύγκριση με το Ranger PHEV, με τη διαφορά να φτάνει έως και τις 1.200 φορές σε περιπτώσεις πολύ υψηλής ισχύος. Αυτό το εύρημα έρχεται να υπογραμμίσει την αποτελεσματικότητα της αυστηρής νομοθεσίας και των τεχνολογιών ελέγχου εκπομπών που εφαρμόζονται στα οχήματα. Οι γεννήτριες, χωρίς να υπόκεινται σε αντίστοιχους κανονισμούς, αποτελούν ουσιαστικά βενζινοκινητήρες στην πιο «ακατέργαστη» μορφή τους.

Υδρογονάνθρακες

Οι υδρογονάνθρακες είναι άκαυστα ή μερικώς καμένα καύσιμα και σωματίδια. Συμβάλλουν στον σχηματισμό αιθαλομίχλης και δημιουργούν τα σκούρα, ρυπαρά ίχνη αιθάλης γύρω από τις εξατμίσεις και τις καμινάδες. Η εισπνοή τους μπορεί να ερεθίσει τις αναπνευστικές οδούς - και αυτό δεν είναι κάτι που θέλουμε να συμβαίνει. Συγκεκριμένοι υδρογονάνθρακες είναι επίσης καρκινογόνοι και, μακροπρόθεσμα, μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση καρκίνου. Οι δοκιμές της Ford έδειξαν ότι, σε σύγκριση με ένα Ranger PHEV που χρησιμοποιεί το Pro Power Onboard, μια γεννήτρια εργοταξίου παράγει και πάλι από 15 έως και πάνω από 110 φορές περισσότερους υδρογονάνθρακες για την ίδια απόδοση ισχύος.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις εκπομπές ομαδοποιεί τους υδρογονάνθρακες με τα οξείδια του αζώτου· αν ακολουθηθεί η ίδια προσέγγιση και εδώ, οι μέσες εκπομπές της γεννήτριας είναι σχεδόν 100 φορές υψηλότερες από εκείνες του Pro Power Onboard για την ίδια ισχύ.

Διοξείδιο του άνθρακα

Κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα, το Ranger PHEV εξέπεμψε περισσότερο CO₂ από τη γεννήτρια για την ίδια ισχύ. Ωστόσο, μέσα σε πέντε λεπτά ο κινητήρας και το σύστημα ελέγχου καυσαερίων φτάνουν στη θερμοκρασία λειτουργίας τους και, από εκείνο το σημείο και μετά, όταν απαιτείται ισχύς άνω των 2 kW, η γεννήτρια εκπέμπει περισσότερο CO₂.

Σύγκριση κόστους

Η συγκεκριμένη δοκιμή αποδεικνύει συνολικά πως το Pro Power Onboard παράγει λιγότερους ρύπους από μια γεννήτρια. Ωστόσο, οι πελάτες δίνουν μεγάλη σημασία και στο κόστος. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν δοκιμές όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου σε τρεις καταστάσεις λειτουργίας, με παροχή ισχύος 4 kW:

• Γεμάτη μπαταρία: ο κινητήρας ενεργοποιείται μόνο όταν χρειάζεται για να διατηρείται η φόρτιση

• Άδεια μπαταρία με κρύο κινητήρα: σαν να είχε μείνει το όχημα σταθμευμένο σε εργοτάξιο όλη τη νύχτα

• Άδεια μπαταρία με ζεστό κινητήρα: σαν να είχε οδηγηθεί το όχημα στο εργοτάξιο πριν τη χρήση του Pro Power Onboard

Παρά το γεγονός ότι ο κινητήρας βενζίνης του Ranger PHEV είναι μεγαλύτερος σε σχέση με την γεννήτρια, στην πραγματικότητα καταναλώνει λιγότερο καύσιμο. Με ενεργοποιημένο το Pro Power Onboard, τα συστήματα του Ranger PHEV ενεργοποιούν αυτόματα τον βενζινοκινητήρα όταν χρειάζεται, ώστε να επαναφορτίζεται η μπαταρία ή να διατηρείται σε σταθερό επίπεδο φόρτισης. Ακόμη και με άδεια την μπαταρία και εκκίνηση με κρύο κινητήρα, η λειτουργία του Pro Power Onboard είναι πιο αποδοτική. Όταν το Ranger PHEV φτάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας του, το Pro Power Onboard καταναλώνει το μισό καύσιμο σε σύγκριση με την γεννήτρια - και όταν ο κινητήρας ενεργοποιείται μόνο για τη διατήρηση του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας, το κόστος καυσίμου μειώνεται στο ένα τρίτο σε σχέση με τη γεννήτρια.

Τα αποτελέσματα της έρευνας της Ford δείχνουν ότι το Pro Power Onboard είναι πιο «καθαρό» και πιο οικονομικό στη λειτουργία του σε σύγκριση με μια γεννήτρια, ενώ παράλληλα είναι πιο δύσκολο να κλαπεί προσφέροντας επιπλέον ωφέλιμο φορτίο και χώρο στην καρότσα. Αυτός είναι ακόμη ένας λόγος για τον οποίο η υβριδική τεχνολογία έκανε το πιο δημοφιλές pick-up της Ευρώπης ακόμη καλύτερο.