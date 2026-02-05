Ένα στα δέκα αυτοκίνητα στην Ευρώπη είναι κινεζικό: Πώς αλλάζει η αγορά

Ένα στα δέκα αυτοκίνητα που πωλούνται πλέον στην Ευρώπη φέρει κινεζική υπογραφή, σηματοδοτώντας μια ιστορική μετατόπιση ισχύος στην ευρωπαϊκή αγορά. Τον Δεκέμβριο του 2025 οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατέγραψαν μερίδιο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας μια χρονιά ταχείας ανάπτυξης που βασίστηκε κυρίως στην άνοδο των ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων.

Ρεκόρ πωλήσεων στην Ευρώπη, πιέσεις στην Κίνα

Η ευρωπαϊκή επιτυχία έρχεται σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων για τους ίδιους τους Κινέζους κατασκευαστές στην εγχώρια αγορά. Η BYD κατέγραψε πτώση πωλήσεων για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, με μείωση άνω του 30% τον Ιανουάριο του 2026 σε ετήσια βάση.

Παρά τη συνολική παγκόσμια διάθεση περισσότερων από 210.000 οχημάτων, ο ανταγωνισμός και η αβεβαιότητα στην Κίνα ωθούν τις εταιρείες να στραφούν ακόμη πιο επιθετικά στις εξαγωγές.

Οι αριθμοί που αλλάζουν τις ισορροπίες

Στο τέλος του 2025 οι κινεζικές μάρκες κατείχαν το 9,5% της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου και περίπου το 16% των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων. Για πρώτη φορά ξεπέρασαν σε τριμηνιαία βάση τις νοτιοκορεατικές εταιρείες, επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία τους δεν είναι συγκυριακή. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η διείσδυση στη Νότια Ευρώπη, από την Ισπανία και την Ιταλία έως την Ελλάδα, όπου οι καταναλωτές δείχνουν μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή μάρκας.

Η τεχνολογία μπαταριών ως όπλο ανταγωνισμού

Το βασικό πλεονέκτημα των κινεζικών κατασκευαστών είναι η τεχνογνωσία στις μπαταρίες και το χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

Αυτό τους επέτρεψε να προσφέρουν ανταγωνιστικά ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα σε τιμές που πιέζουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Το αποτέλεσμα είναι ότι σχεδόν ένα στα επτά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα που πουλήθηκαν στην Ευρώπη το 2025 κατασκευάστηκε στην Κίνα, ακόμη κι αν έφερε ευρωπαϊκό ή αμερικανικό σήμα.

Πίεση σε έναν στρατηγικό ευρωπαϊκό κλάδο

Η αυξανόμενη κινεζική παρουσία εντείνει τις ανησυχίες για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, ενός τομέα που στηρίζει πάνω από 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και σημαντικό μέρος του ΑΕΠ της ΕΕ. Τα τελευταία χρόνια έχουν χαθεί περισσότερες από 110.000 θέσεις εργασίας, ενώ οι ευρωπαϊκές μάρκες καλούνται να επενδύσουν μαζικά στην ηλεκτροκίνηση, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα απώλειες στην κινεζική αγορά και εμπορικούς φραγμούς στις ΗΠΑ.

Αντεπίθεση με νέα μοντέλα και συνεργασίες

Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι δεν μένουν αδρανείς. Νέα, πιο προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ στρατηγικές συνεργασίες με κινεζικές εταιρείες θεωρούνται πλέον εργαλείο επιβίωσης και μάθησης.

Παράλληλα, κινεζικοί όμιλοι επενδύουν σε εργοστάσια και κέντρα σχεδιασμού στην Ευρώπη, επιδιώκοντας να εδραιωθούν ως «τοπικοί παίκτες» και να αμβλύνουν τις πολιτικές αντιδράσεις.

Πολιτικές αποφάσεις και ανοιχτά ερωτήματα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησε με δασμούς στα κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικά οχήματα, ωστόσο οι πωλήσεις συνεχίστηκαν μέσω υβριδικών μοντέλων. Την ίδια στιγμή εξετάζονται νέες λύσεις, όπως ελάχιστες τιμές εισαγωγής και αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος κατάργησης των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Οι εθνικές επιδοτήσεις προκαλούν αντιδράσεις, καθώς εγείρεται το ερώτημα αν τελικά ενισχύουν την εγχώρια παραγωγή ή επιταχύνουν την άνοδο των Κινέζων ανταγωνιστών.

Ο καταναλωτής ως τελικός ρυθμιστής

Για μεγάλο μέρος των Ευρωπαίων αγοραστών, η τιμή και η τεχνολογία υπερισχύουν της εθνικής προέλευσης. Οι κινεζικές μάρκες εκμεταλλεύονται αυτή τη μετατόπιση, στοχεύοντας στη μεσαία τάξη με καλά εξοπλισμένα και οικονομικότερα μοντέλα. Το αν αυτή η τάση θα παγιωθεί ή θα ανακοπεί θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας