Ένας νεκρός από τις καταστροφικές φωτιές στην Αλβανία - Δραματική έκκληση για βοήθεια από Μπελέρη

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι καταστροφικές φωτιές που κατακαίνε τα τελευταία 24ωρα την Αλβανία, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους να ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Μάλιστα, από την πύρινη λαίλαπα καταγράφηκε και ο πρώτος θάνατος, με έναν 80χρονο από το χωριό Κουλλόλας να χάνει τη ζωή του.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα himara.gr, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο ηλικιωμένος που εντοπίστηκε νεκρός είχε ανάψει φωτιά στον κήπο του σπιτιού του, η οποία ξέφυγε από τον έλεγχο και επεκτάθηκε γρήγορα σε αρκετά χωριά.

Δραματική έκκληση για βοήθεια στη γειτονική χώρα απευθύνει και ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος ανέφερε, μιλώντας στο Open:

«Βοήθεια έχει έρθει με αεροπλάνα και ελικόπτερα, αλλά δυστυχώς είναι πολύ λίγα τα ντόπια μέσα. Έχουμε έναν νεκρό στην κεντρική Αλβανία, ευτυχώς όχι στην πλευρά της μειονότητας. Η Αλβανία δεν έχει καμία προετοιμασία, αντιπυρικές ζώνες κλπ».