Ένας ολάνθιστος κήπος στον τοίχο του σπιτιού σας: Η υπέροχη ζωγραφιά που μαγνητίζει τα βλέμματα

Η Μίριελ Μπέικερ, 94 ετών, που κατοικεί κοντά στο Glastonbury στο Somerset, αγαπά πολύ τα λουλούδια αλλά δεν μπορεί πια να φροντίζει έναν κήπο. Έτσι με τη βοήθεια του καλλιτέχνη Τζον Μινσχαλ μετέτρεψε τον τοίχο του σπιτιού της σε ένα εξοχικό τοπίο.

Η ίδια είπε στο BBC Radio Somerset: «Δεν έχω δικό μου κήπο, δεν μπορώ να κάνω κηπουρική και σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να έχω έναν κήπο στον τοίχο».



Η τοιχογραφία αξίας 2.000 λιρών απεικονίζει τα αγαπημένα της πράγματα – λουλούδια, πουλιά και πεταλούδες. Σημείωσε, μάλιστα, ότι «πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει να τη δουν και τους αρέσει πολύ». Είναι η δεύτερη τοιχογραφία που έχει ζωγραφίσει στο σπίτι της.

Ο τοπικός καλλιτέχνης Τζον Μίνσχαλ έχει ολοκληρώσει συνολικά σχεδόν 30 τοιχογραφίες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης μιας γιγάντιας καμηλοπάρδαλης. Όπως τόνισε, «συνήθως χρειάζεται περίπου μία εβδομάδα για να ολοκληρωθεί ένας τοίχος στο μέγεθος ενός σπιτιού».