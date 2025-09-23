Ενεργειακές συμμαχίες πρώτης γραμμής δια χειρός Παπασταύρου στις ΗΠΑ

Μπορεί το ραντεβού Τραμπ – Ερντογάν στο Λευκό Οίκο να έχει ενισχύσει την εδώ καχυποψία για το πως η Άγκυρα μπορεί να επωφεληθεί από τη καλή χημεία των δύο ηγετών, ωστόσο, η Αθήνα δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια.

Λίγες ημέρες μετά τη οριστικοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό της Chevron και τη συνάντηση του με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, ο Υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, θα συναντηθεί αύριο στο περιθώριο του Atlantic Council με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, καθώς η Αθήνα καθίσταται συν τω χρόνω αναντικατάστατος σύμμαχος της Ουάσιγκτον και στο ενεργειακό πεδίο.

Στην ατζέντα της συνάντησης θα βρεθεί η ταχύτατη δυνατή ολοκλήρωση της συμφωνίας κυβέρνησης – Chevron, η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας για το αμερικανικό LNG, αλλά και η προώθηση του project του κάθετου διαδρόμου, ώστε η χώρα μας να γίνει πάροχος ενεργειακής ασφάλειας της Ανατολικής Ευρώπης έως τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Εξάλλου, Παπασταύρου και Ράιτ θα τα ξαναπούν στην Αθήνα αρχές Νοεμβρίου, καθώς η χώρα μας φιλοξενεί το P – TECH ( The Partnership for Transatlantic Energy ) μία διεθνή πλατφόρμα υπό αμερικανική αιγίδα, όπου οι ΗΠΑ, η ΕΕ και 24 Ευρωπαικές χώρες συζητούν και αποφασίζουν για τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική.