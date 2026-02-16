Breaking news icon BREAKING
Αττική: Κυκλοφοριακή ασφυξία - Πού εντοπίζεται η μεγαλύτερη συμφόρηση

ΕΝΦΙΑ 2026: «Κλείνει» το Ε9 την Πέμπτη για τροποποιητικές δηλώσεις

Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2027 δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε τροχιά εκκαθάρισης μπαίνει ο ΕΝΦΙΑ για το 2026, με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να προχωρά σε τεχνικές εργασίες στο Περιουσιολόγιο, ενόψει της ανάρτησης των νέων πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους φορολογούμενους για προσωρινές διακοπές στη λειτουργία συγκεκριμένων ηλεκτρονικών εφαρμογών, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία έκδοσης και ανάρτησης των εκκαθαριστικών.

Ενόψει της έναρξης των εργασιών για την εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2026, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει για τα παρακάτω:

  • Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2026 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης-ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ 2026 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2026.
  • Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2027 δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, μεταξύ 9:00 και 13:00.

Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του Περιουσιολογίου, όπως το Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, υποβολές δηλώσεων Ε9 ετών 2010-2025, θα είναι διαθέσιμες κανονικά, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

