Ενημέρωση Γεραπετρίτη: Η Ζωή είχε όρεξη για καβγά αλλά η Ντόρα όχι

Περίπου τρεισήμιση ώρες διήρκησε η κεκλεισμένων των θυρών, ενημέρωση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής από τον Γιώργο Γεραπετρίτη για τα αποτελέσματα του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας στην Άγκυρα.

Η συζήτηση σε γενικές γραμμές κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους με τον υπουργό Εξωτερικών να δέχεται μπαράζ ερωτήσεων όχι μόνο για τα ελληνοτουρκικά αλλά και για τη Γάζα. Και ειδικότερα για το εάν και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να βρεθεί εκεί ελληνική δύναμη. Με βουλευτές της αντιπολίτευσης να λένε αργότερα πως επί της ουσίας ο υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε το σχετικό δημοσίευμα της «Καθημερινής».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βέβαια είχε όρεξη για καβγά διαμαρτυρόμενη εξ' αρχής για το κεκλεισμένων των θυρών αλλά δε βρήκε... ανταπόκριση. Η Ντόρα Μπακογιάννη από την αρχή της συνεδρίασης το είχε ξεκαθαρίσει:

«Θα συζητήσουμε για την ουσία, δεν είναι τα σημερινά θέματα για το TikTok...»