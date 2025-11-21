Ένοπλες Δυνάμεις: Ποιοι στρατεύσιμοι θα μεταφέρονται από τον Στρατό σε Αεροπορία και Ναυτικό

Ριζικές αλλαγές περιέχει το νομοσχέδιο για τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μεταξύ αυτών και η νέα θητεία, ιδίως στο κομμάτι που αφορά την κατανομή όλων των στρατεύσιμων στον Στρατό Ξηράς και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για τη «μετάθεσή» τους στην Πολεμική Αεροπορία ή στο Πολεμικό Ναυτικό.

Όπως είχε ανακοινώσει τους προηγούμενους μήνες ο Νίκος Δένδιας, όλοι οι στρατεύσιμοι θα κατανέμονται στον Στρατό Ξηράς την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους. Πλέον, το νομοσχέδιο καθορίζει ποιοι θα μεταφέρονται αυτεπάγγελτα σε Αεροπορία ή Ναυτικό, με απόφαση της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας.

Στο Πολεμικό Ναυτικό:

⦁ Οι πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), οι επιτυχώς αποφοιτούντες από τα Ειδικά Τμήματα των ΑΕΝ, οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατεύθυνσης ναυπηγών, οι πτυχιούχοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) με ειδικότητα Πλοιάρχου-Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού καθώς και αντιστοίχων σχολών του εξωτερικού

⦁ Οι πτυχιούχοι ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στην Ωκεανογραφία - Θαλάσσιες Βιοεπιστήμες και αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού

⦁ Όσοι έλαβαν αναβολή κατάταξης ως ναυτολογημένοι, σύμφωνα με το άρθρο 190 του νέου νομοσχεδίου

⦁ Οι κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου σε ισχύ με πλόες.

Στην Πολεμική Αεροπορία:

⦁ Οι πτυχιούχοι χειριστές αεροπλάνων της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) ή άλλης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εγκεκριμένης ή αναγνωρισμένης αντίστοιχα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

⦁ Οι πτυχιούχοι Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών και αντιστοίχων σχολών του εξωτερικού

⦁ Οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ με ειδικότητα Τεχνικού Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών, καθώς και αντιστοίχων σχολών του εξωτερικού

⦁ Οι πτυχιούχοι ή κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον, ή στη Φυσική Περιβάλλοντος-Μετεωρολογία, ή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας και αντιστοίχων σχολών του εξωτερικού

⦁ Οι απόφοιτοι Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με ειδικότητα επιμελητή πτήσεων και αντιστοίχων σχολών του εξωτερικού.

Επιπλέον, το νέο νομοσχέδιο ορίζει ότι με απόφαση της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας «μεταφέρονται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, τα τέκνα και οι αδελφοί προσώπων, τα οποία απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις και εξαιτίας αυτής, στον Κλάδο που υπηρετούσε ο αποβιώσας».

Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται για όσους έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι, ακόμα και αν έχει συντελεστεί διακοπή της ανυποταξίας, εκτός εάν μεταπίπτουν στην κατηγορία των στρατευσίμων, ενώ μεταγενέστερη κήρυξη σε ανυποταξία δεν επηρεάζει προγενέστερη μεταφορά.