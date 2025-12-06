Μακελειό στη Ν. Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 11 άτομα, μεταξύ αυτών και έναν 3χρονο

Ένοπλοι εισέβαλαν το πρωί του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025 σε ξενώνα στην πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής και σκότωσαν τουλάχιστον 11 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου παιδιού, σύμφωνα με την αστυνομία.



«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι συνολικά 25 άνθρωποι πυροβολήθηκαν», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Athlenda Mathe, για την επίθεση που σημειώθηκε στην Πρετόρια. Είπε ότι 14 άλλοι νοσηλεύτηκαν.



«Δέκα πέθαναν σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο και ένας πέθανε στο νοσοκομείο», πρόσθεσε η Athlenda Mathe. Δύο από τα νεαρά θύματα ήταν ένα 12χρονο αγόρι και ένα 16χρονο κορίτσι.



Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής αντιμετωπίζει βία που συνδέεται με παράνομα μπαρ, γνωστά ως shebeens, τα οποία συχνά πωλούν ποτά κατώτερης ποιότητας, σημειώνει η Daily Mail.



«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτές τα παράνομα μπαρ μας δημιουργούν πραγματικά πρόβλημα ως αστυνομία», δήλωσε η Athlenda Mathe στον 24ωρο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ειδήσεων eNCA. «Επειδή καταγγέλλονται πολλές δολοφονίες σε αυτές τις παράνομες εγκαταστάσεις».



Εγκληματολογικοί και βαλλιστικοί εμπειρογνώμονες βρέθηκαν στο σημείο, μαζί με τους ερευνητές. «Επομένως, βρισκόμαστε σε ανθρωποκυνηγητό. Προς το παρόν, αναζητούμε τρεις υπόπτους», είπε η Athlenda Mathe.