Ενθρονίστηκε η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας

Η Σάρα Μουλάλι ενθρονίστηκε επισήμως ως πνευματική ηγέτιδα της Εκκλησίας της Αγγλίας σε μια μεγαλοπρεπή τελετή, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαρτίου. Η νέα αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι υπογράμμισε τον πόνο που προκάλεσε η Εκκλησία της Αγγλίας στα θύματα και τους επιζώντες κακοποίησης στο πρώτο της κήρυγμα, σημείωσε ο Guardian.



Η Μουλάλι, πρώην νοσοκόμα που έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Αγγλίας, δήλωσε: «Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ή να υποβαθμίζουμε τον πόνο που βιώνουν όσοι έχουν πληγεί από τις πράξεις, τις παραλείψεις και τις αποτυχίες των μελών των δικών μας χριστιανικών εκκλησιών και κοινοτήτων. Σήμερα και κάθε μέρα, κρατάμε τα θύματα και τους επιζώντες στις καρδιές μας και στις προσευχές μας, και πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην αλήθεια, τη συμπόνια, τη δικαιοσύνη και τη δράση».

Ο Τζάστιν Γουέλμπι, προκάτοχος της Μουλάλι, παραιτήθηκε μετά από κριτική που δέχτηκε για την αδυναμία του να ανταποκριθεί κατάλληλα στις κατηγορίες εναντίον του Τζον Σμιθ, ενός από τους πιο δράστες κακοποίησης στην εκκλησία.

Κατά τη διάρκεια της τελετής ενθρόνισης, η 64 ετών Μουλάλι έγινε η de facto ηγέτιδα της Εκκλησίας της Αγγλίας και της παγκόσμιας Αγγλικανικής Εκκλησίας, η οποία αριθμεί 85 εκατομμύρια μέλη σε 165 χώρες.



Μεταξύ των 2.000 καλεσμένων στον Καθεδρικό Ναό του Καντέρμπουρι ήταν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, που εκπροσώπησαν τον βασιλιά, καθώς και ο πρωθυπουργός, Κιρ Σταρμερ και η αρχηγός της αντιπολίτευσης, Κέμι Μπάντενοκ.

Παρόντες ήταν επίσης περισσότεροι από 100 προσκεκλημένοι από αγγλικανικές επαρχίες σε όλο τον κόσμο και σχεδόν 150 εκπρόσωποι των οικουμενικών εταίρων της Εκκλησίας της Αγγλίας, συμπεριλαμβανομένων των Ρωμαιοκαθολικών, των Ανατολικών Ορθόδοξων και των Κοπτικών Ορθόδοξων Εκκλησιών.

Για να τιμήσει τη θητεία της στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), η νέα αρχιεπίσκοπος προσκάλεσε επίσης νοσηλευτές και φροντιστές που εργάζονται σε νοσοκομεία και κέντρα φροντίδας ασθενών στο Καντέρμπουρι.

Η λειτουργία, την εορτή του Ευαγγελισμού, όταν η Παναγία έμαθε ότι θα γεννούσε τον Υιό του Θεού, ακολούθησε το εξαήμερο προσκύνημα της Μουλάλι με τα πόδια από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο μέχρι το Καντέρμπουρι.



«Κάθε μέρα η καρδιά και το ηθικό μου ανυψώνονταν απίστευτα από τους ανθρώπους, νέους και ηλικιωμένους, που συναντούσαμε, παρά τα πονεμένα πόδια και τα άκρα μου», είπε στην εκκλησία.



Η τελετή ξεκίνησε με πομπές επισκόπων, ανώτερων κληρικών, εκκλησιαστικών αξιωματούχων και εκπροσώπων από όλο τον κόσμο. Ακολούθησε η ανάγνωση ενός διατάγματος που έστειλε ο βασιλιάς, ο ανώτατος κυβερνήτης της Αγγλικανικής Εκκλησίας, με το οποίο έδινε εντολή να προχωρήσει η ενθρόνιση.



Η Μουλάλι φορούσε χρυσό άμφιο και ένα τελετουργικό κάλυμμα κεφαλής γνωστό ως μίτρα. Αντί για το παραδοσιακό «κορδόνι» που συγκρατεί το άμφιο, φορούσε την ασημένια αγκράφα από τη ζώνη της νοσοκόμας της.

Σύμφωνα με το αρχαίο τελετουργικό, χτύπησε τρεις φορές με το ποιμαντικό της ραβδί τη μεγάλη δυτική πόρτα του καθεδρικού ναού, ζητώντας να εισέλθει. Οι πόρτες άνοιξαν και η νέα αρχιεπίσκοπος έγινε δεκτή από μαθητές τοπικών σχολείων, οι οποίοι τη ρώτησαν: «Ποια είσαι και γιατί ζητάς να μπεις;»



Η Μουλάλι απάντησε: «Είμαι η Σάρα, υπηρέτρια του Ιησού Χριστού και έρχομαι ως κάποιος που αναζητά τη χάρη του Θεού, για να ταξιδέψω μαζί σας στην υπηρεσία Του».



Αργότερα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η Μουλάλι έκανε μια δήλωση επιβεβαιώνοντας την «πίστη της στην πίστη που αποκαλύπτεται στις ιερές γραφές και διατυπώνεται στα καθολικά σύμβολα της πίστης και για την οποία μαρτυρούν τα ιστορικά τεκμήρια της Εκκλησίας της Αγγλίας· και στη δημόσια προσευχή και τη χορήγηση των μυστηρίων, θα χρησιμοποιώ μόνο τις μορφές λειτουργίας που είναι εξουσιοδοτημένες ή επιτρέπονται από τον κανόνα».



Αφού υπέγραψε ένα οικουμενικό έγγραφο, παρουσία εκπροσώπων άλλων εκκλησιών, η Μουλάλι συνομίλησε με τους άνδρες και αγκάλιασε τις γυναίκες. Ήταν μια εντυπωσιακή στιγμή σε μια 90λεπτη λειτουργία στην οποία οι γυναίκες διαδραμάτισαν εξέχοντα ρόλο.

