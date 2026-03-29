Αρχιεπίσκοπος Sarah Mullally: Η γυναίκα που «γκρέμισε» μια παράδοση 1.400 ετών στην Αγγλία

Από τις νοσοκομειακές πτέρυγες του Λονδίνου στον θρόνο του Αγίου Αυγουστίνου. Η ενθρόνιση της Sarah Mullally ως της πρώτης γυναίκας αρχιεπισκόπου Καντέρμπουρι -Καντουαρίας όπως αποδίδεται ο εκκκλησιαστικός τίτλος στην ελληνική- δεν αποτελεί μόνο μια ιστορική πρωτιά για την Αγγλικανική Εκκλησία, αλλά και μια ηχηρή πρόκληση προς τη Ρώμη και την Ορθοδοξία. Πώς μια πρώην νοσηλεύτρια κατάφερε να γίνει η πνευματική ηγέτης 85 εκατομμυρίων πιστών παγκοσμίως;

Dame Sarah Mullally is installed as the Archbishop of Canterbury in a ceremony at Canterbury Cathedral.



She is the first woman to lead the Church of England.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/jmn2MEU5dd — Sky News (@SkyNews) March 25, 2026

Στις 25 Μαρτίου 2026, όσοι βρέθηκαν στον καθεδρικό ναό του Καντέρμπουρι έγιναν μάρτυρες μιας στιγμής που πολλοί θεωρούσαν αδύνατη μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες. Η Sarah Mullally, η 106η αρχιεπίσκοπος στην ιστορία της Αγγλικανικής Εκκλησίας, έλαβε την ποιμαντορική ράβδο και ανέβηκε στον πέτρινο θρόνο που στο παρελθόν κάθισαν μεγάλες εκκλησιαστικές μορφές όπως ο Άνσελμος και ο Άγιος Θωμάς Μπέκετ, επισφραγίζοντας μια πορεία εκσυγχρονισμού που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια.

Dame Sarah Mullally has been installed as the Archbishop of Canterbury, head of the Church of England.



It’s first time in the 1400 years of Christianity on the British isles that a woman becomes the Archbishop of Canterbury



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/52LqlJIg2d — Visegrád 24 (@visegrad24) March 26, 2026

Η νοσηλεύτρια που έγινε αρχιεπίσκοπος

Το βιογραφικό της Mullally δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνο των προκατόχων της. Πριν ακολουθήσει την ιερατική κλήση, διέγραψε μια λαμπρή καριέρα στον τομέα της υγείας, φτάνοντας στη θέση της Επικεφαλής Νοσηλευτικής (Chief Nursing Officer) της Αγγλίας. Η εμπειρία της στη διοίκηση κρίσεων και η ενσυναίσθηση που απέκτησε στις μονάδες εντατικής θεραπείας θεωρήθηκαν τα «κλειδιά» που την οδήγησαν αρχικά στην επισκοπή του Λονδίνου και πλέον στην κορυφή της ιεραρχίας. Για τη Sarah Mullally, η φροντίδα του σώματος και η φροντίδα της ψυχής είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Gareth Fuller/Pool via REUTERS

Το ιστορικό ρήγμα στην αγγλικανική παράδοση

Η εκλογή της δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Η Αγγλικανική Εκκλησία προετοίμαζε αυτό το έδαφος από το 1994, όταν χειροτονήθηκαν οι πρώτες γυναίκες ιερείς, ενώ το 2014 το Γενικό Σύνοδο ψήφισε υπέρ της χειροτονίας γυναικών στον βαθμό του επισκόπου.

Jordan Pettitt/Pool via REUTERS

Ωστόσο, η διαδικασία εκλογής της Mullally παραμένει βαθιά ριζωμένη στη βρετανική πολιτειακή παράδοση. Η Επιτροπή Διορισμών του Στέμματος πρότεινε το όνομά της στον Πρωθυπουργό, ο οποίος με τη σειρά του εισηγήθηκε τον διορισμό στον Βασιλιά Κάρολο. Ως ανώτατη κεφαλή της Εκκλησίας της Αγγλίας, ο Βασιλιάς επικύρωσε την επιλογή, αποδεικνύοντας ότι ο θεσμός της μοναρχίας μπορεί να συμβαδίζει με τις πιο ριζοσπαστικές εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις.

Yui Mok/Pool via REUTERS

Η σύγκριση με Ρώμη και Φανάρι: Το ζήτημα των διακονισσών

Η εξέλιξη αυτή στο Λονδίνο στρέφει αναπόφευκτα τα βλέμματα στο Βατικανό και τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, παρά τις πιέσεις ιδιαίτερα προοδευτικών κύκλων και τις συζητήσεις που άνοιξαν κατά καιρούς στο περιβάλλον του προηγούμενου Πάπα, η χειροτονία γυναικών παραμένει «κόκκινη γραμμή» για τη θεολογική παράδοση της Ρώμης.

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η συζήτηση κινείται σε διαφορετικό επίπεδο. Ενώ η ιεροσύνη των γυναικών δεν υφίσταται, η ιστορική έρευνα υπενθυμίζει ότι κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες ο θεσμός των διακονισσών ήταν ενεργός και αναγνωρισμένος. Πρόκειται για μια παράδοση που ατόνησε με το πέρασμα των αιώνων, αλλά δεν ξεχάστηκε.

Την πρωτοβουλία για την αναβίωση αυτού του θεσμού πήρε πρόσφατα το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Υπό την ηγεσία του Πατριάρχη Θεοδώρου Β΄, η Εκκλησία της Αλεξάνδρειας επανέφερε τον θεσμό των διακονισσών στην Αφρική, χειροτονώντας γυναίκες για να καλύψουν τις αυξημένες ιεραποστολικές ανάγκες.

EUROKINISSI--ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αν και η κίνηση αυτή απέχει πολύ από τη χειροτονία γυναίκας αρχιεπισκόπου, αποτελεί ένα ισχυρό δείγμα ότι η Ορθοδοξία αναζητά στη δική της αρχαία παράδοση τους τρόπους για να δώσει ξανά στη γυναίκα τον ρόλο που της αναλογεί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας.