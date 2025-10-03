Η Εκκλησία της Αγγλίας «αλλάζει σελίδα»: Διορίστηκε γυναίκα Αρχιεπίσκοπος μετά από 1400 χρόνια

Η Βρετανία ανακοίνωσε την Παρασκευή (3/10) ότι η Σάρα Μάλαλι είναι η νέα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι. Είναι η πρώτη φορά, εδώ και 1.400 χρόνια, που μια γυναίκα παίρνει αυτή τη σημαντική θέση στην Εκκλησία της Αγγλίας.

Αυτό επετεύχθη χάρη σε αλλαγές που έγιναν πριν από 11 χρόνια και επέτρεψαν σε γυναίκες να αναλάβουν υψηλές θέσεις στην Εκκλησία. Με τον διορισμό της, η Μάλαλι γίνεται η 106η Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι και σπάει μια παράδοση αιώνων, αφού μέχρι τώρα αυτή η θέση ήταν μόνο για άντρες.

Ως Αρχιεπίσκοπος, η Μάλαλι θα είναι υπεύθυνη για την Αγγλικανική Εκκλησία σε όλο τον κόσμο, η οποία έχει περίπου 85 εκατομμύρια πιστούς σε πολλές χώρες.

Ωστόσο σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, κάποιες χώρες όπως η Νιγηρία, η Κένυα και η Ουγκάντα μπορεί να μην συμφωνήσουν με τον διορισμό της, επειδή έχουν πιο αυστηρές (συντηρητικές) θρησκευτικές απόψεις και δεν δέχονται εύκολα γυναίκες σε τέτοιες θέσεις.

Παρόλα αυτά, ο διορισμός της Σάρα Μάλαλι είναι ένα σημαντικό βήμα για την ισότητα ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, ειδικά σε έναν χώρο που για πολλούς αιώνες ήταν ανδροκρατούμενος.

Reuters

Υπέρμαχος της διαφορετικότητας

Η 63χρονη Mullally, που εργάστηκε ως νοσοκόμα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, έχει υποστηρίξει τη δημιουργία μιας ανοιχτής και διαφανούς κουλτούρας στις εκκλησίες, η οποία να επιτρέπει τη διαφορετικότητα και τη διαφωνία.

«Υπάρχουν μεγάλα κοινά στοιχεία μεταξύ της νοσηλευτικής και του να είσαι ιερέας. Όλα έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους και με το να είσαι δίπλα τους στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους», είχε δηλώσει κάποτε σε ένα περιοδικό. Αντανακλώντας το καθεστώς της Εκκλησίας της Αγγλίας ως της καθιερωμένης εκκλησίας της Αγγλίας, το γραφείο του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την απόφαση με την επίσημη συγκατάθεση του βασιλιά Καρόλου.

Ως μονάρχης, ο Κάρολος είναι ο ανώτατος κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας, ένας ρόλος που καθιερώθηκε τον 16ο αιώνα, όταν ο βασιλιάς Ερρίκος Η΄ αποσχίστηκε από την Καθολική Εκκλησία. Η Εκκλησία της Αγγλίας βρίσκεται χωρίς ηγέτη από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο Τζάστιν Γουέλμπι παραιτήθηκε λόγω σκανδάλου συγκάλυψης κακοποίησης παιδιών.