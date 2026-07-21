Εντυπωσιακά σύννεφα mammatus πάνω από την Κομοτηνή: Το σπάνιο φαινόμενο που «έριξε» τα social media

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του χθες το απόγευμα στην Κομοτηνή, χαρίζοντας στους κατοίκους ένα μοναδικό οπτικό θέαμα. Ο ουρανός της πόλης καλύφθηκε από τα λεγόμενα σύννεφα mammatus, μετατρέποντας το ηλιοβασίλεμα σε ένα σχεδόν απόκοσμο, αλλά μαγευτικό σκηνικό που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Τα συγκεκριμένα νέφη ξεχωρίζουν αμέσως για τον ιδιαίτερο σχηματισμό τους, καθώς μοιάζουν με ανάποδα εξογκώματα ή «σακούλες» που κρέμονται από τη βάση του κυρίως σύννεφου. Το όνομά τους προέρχεται από τη λατινική λέξη mamma, που σημαίνει μαστός, λόγω ακριβώς αυτού του χαρακτηριστικού ανάγλυφου σχήματός τους. Το φαινόμενο δημιουργείται συνήθως όταν θερμές και υγρές αέριες μάζες αναμειγνύονται απότομα με ψυχρότερες, προκαλώντας ισχυρά ανοδικά και καθοδικά ρεύματα αέρα που σμιλεύουν τον ουρανό.

Παρά την ομορφιά τους, η οποία αναδείχθηκε χθες ιδανικά μέσα από τις πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις του δειλινού, οι μετεωρολόγοι εξηγούν ότι τα mammatus συνδέονται άμεσα με έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια. Συνήθως κάνουν την εμφάνισή τους στην περιφέρεια ισχυρών καταιγίδων και θεωρούνται προμήνυμα ή απομεινάρι έντονων καιρικών φαινομένων, όπως ραγδαίες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι.

Οι κάτοικοι της Κομοτηνής, πάντως, δεν έχασαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη φωτογραφική πλευρά του φαινομένου. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα κινητά τηλέφωνα πήραν κυριολεκτικά φωτιά και οι εντυπωσιακές εικόνες με τον ανάγλυφο ουρανό κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου.