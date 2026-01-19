Εντυπωσιακές εικόνες από τη συντήρηση στα Βασιλικά Κτήματα Τατοΐου - Θησαυροί «ζωντανεύουν» ξανά

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από το έργο της συντήρησης της συλλογής από τα Βασιλικά Ανάκτορα του Τατοΐου, που έχει ξεκινήσει ήδη από το 2022, στο πλαίσιο της ανάδειξης των κτημάτων.

Στόχος του έργου, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, είναι η διάσωση, τεκμηρίωση και αποκατάσταση δεκάδων χιλιάδων αντικειμένων που για δεκαετίες παρέμεναν εγκαταλελειμμένα στα κτήρια του βασιλικού κτήματος. Από μοναδικές άμαξες με περίτεχνο διάκοσμο, μέχρι έπιπλα, έργα τέχνης, ενδύματα, βιβλία, φωτογραφίες και καθημερινά αντικείμενα, κάθε τεκμήριο απαιτούσε ειδική μεταχείριση και επιστημονική προσέγγιση.

Eurokinissi

Οι εικόνες της συντήρησης αποκαλύπτουν την πολυπλοκότητα του έργου: λεπτομερής καθαρισμός και σταθεροποίηση ζωγραφικών επιφανειών, όπως στα εμβλήματα των αμαξών, εξειδικευμένες επεμβάσεις σε μεταλλικά και ξύλινα μέρη, αλλά και εντυπωσιακές εργασίες αποκατάστασης σε υφάσματα και δέρματα, όπως στα καθίσματα οχημάτων όπου η διαφορά πριν και μετά φανερώνει την προσεκτική δουλειά των συντηρητών. Κάθε αντικείμενο αντιμετωπίστηκε ως ξεχωριστός «γρίφος», με αναγνώριση υλικών, αξιολόγηση φθοράς και εφαρμογή κατάλληλων μεθοδολογιών.

Eurokinissi

Από το 2022 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες προληπτικής συντήρησης σε περίπου 45.000 αντικείμενα, ενώ 8.300 έχουν προετοιμαστεί για τις μόνιμες εκθέσεις των Μουσείων του Τατοΐου. Με τη συμμετοχή 43 εξειδικευμένων επαγγελματιών και τον συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ανάδειξης του Τατοΐου ως ανοιχτού χώρου ιστορικής μνήμης, πολιτισμού και εκπαίδευσης.

Eurokinissi

Μενδώνη: «Ένας από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους του νεότερου Ελληνισμού»

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, το τελευταίο τρίμηνο του 2026 θα αποδοθούν τρία μουσεία στο κοινό, οι ανακτορικοί κήποι, οι περιβάλλοντες χώροι των κτιρίων, εννέα κτίρια - μνημεία αποκαταστημένα που θα στηρίζουν τη μουσειακή λειτουργία των υποδομών και ένα σύστημα ολοκληρωμένων δικτύων υποδομών.

Η υπουργός Πολιτισμού, μιλώντας σε σχετική ημερίδα, υπογράμμισε: «Το κτήμα Τατοΐου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους του νεότερου Ελληνισμού, συμπυκνώνοντας, μέσα στο φυσικό του κάλλος, τη μνήμη της νεότερης πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας της πατρίδας μας. «Στους χώρους του ανεξίτηλα αποτυπώθηκαν οι ζωές και οι πράξεις των μελών της βασιλικής δυναστείας που το δημιούργησε και το κατοίκησε, καθώς και τα πολιτικά γεγονότα, οι ιδεολογικές εξελίξεις, οι κοινωνικές ανακατατάξεις και οι πολιτισμικές μεταβολές που σημάδεψαν την Ελλάδα τον 19ο και τον 20ό αιώνα». Παρά ταύτα, «η ιστορική αυτή σημασία δεν συνοδεύτηκε, επί δεκαετίες, από την ανάλογη μέριμνα και φροντίδα». Μετά την πολιτειακή μεταβολή του 1974 και έως την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου το 2003, «το κτήμα, τα κτήριά του και τα κινητά αντικείμενά του παρέμειναν εγκαταλελειμμένα, παραμελημένα, στο έλεος των καιρικών φαινομένων και της ανθρώπινης ιδεοληψίας και ματαιοδοξίας, με δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα υψηλής ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας στοιβαγμένα σε ακατάλληλες συνθήκες».