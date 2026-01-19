Στην τελική ευθεία το Τατόι: Πότε ανοίγουν τα πρώτα μουσεία και ποια θα είναι

Με γοργούς ρυθμούς εξελίσσονται οι εργασίες στο Τατόι. Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έδωσε, μιλώντας στο MEGA, ένα χρονοδιάγραμμα της λειτουργίας των αποκατεστημένων κτιρίων. παρείχε σήμερα όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις εξέλιξη των εργασιών στο Τατόι.



«Το Τατόι είναι ένα σύνθετο, πολυεπίπεδο και δύσκολο πρόγραμμα. Η αποκατάστασή του είναι σε πλήρη εξέλιξη και υπολογίζουμε ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2026 θα αποδοθούν τρία μουσεία στο κοινό, οι ανακτορικοί κήποι, οι περιβάλλοντες χώροι των κτιρίων, εννέα κτίρια - μνημεία αποκαταστημένα που θα στηρίζουν τη μουσειακή λειτουργία των υποδομών και ένα σύστημα ολοκληρωμένων δικτύων υποδομών, γιατί τώρα δεν υπάρχει αποχέτευση - τώρα φτιάχνουμε βιολογικό καθαρισμό - δεν υπάρχει σωστή ύδρευση, ρευματοδότηση», ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού.

Σημείωσε ότι μέχρι το 2019 δεν υπήρχε απλώς εγκατάλειψη αλλά και βανδαλισμοί, τους οποίους είχε υποστεί το κτήμα και ιδιαίτερα η ανακτορική έπαυλη.

«Όλα αυτά τώρα είναι στο παρελθόν», επισήμανε η κ. Μενδώνη και πρόσθεσε: «Ολοκληρώνονται οι αποκαταστάσεις των κτιρίων. Το κτίριο του ανακτόρου που είναι το μεγαλύτερο και ένα πολύ ενδιαφέρον κτίριο έχει ολοκληρωθεί ως προς την αποκατάσταση».

Εξήγησε, δε, ότι οι χρήσεις στο Τατόι θα είναι «χρήσεις πολιτισμού». «Θα έχουμε τρία μουσεία, η έπαυλη, η ιστορία δηλαδή της τέως βασιλικής οικογένειας, το μουσείο των αμαξών, των αυτοκινήτων και το μουσείο της αγροτικής παραγωγής».

Ακούστε τις δηλώσεις της Λίνας Μενδώνη στο ακόλουθο βίντεο (από το 12ο λεπτό και μετά):





Σύμφωνα με την κυρία Μενδώνη το σχέδιο του ανακτόρου έχει ολοκληρωθεί.



Τα μουσεία στο Τατόι θα είναι:



-το μουσείο της έπαυλης, η ιστορία δηλαδή της τέως βασιλικής οικογένειας



-το μουσείο των αμαξών



-το μουσείο αυτοκινήτων



-το μουσείο αγροτικής παραγωγής