Εντυπωσιακό βίντεο από τη Ζώνη Ρίψεως στη Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο «Παρμενίων 25»
Ο «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25» διεξάγεται με καθολική συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων και υπηρεσιών, αλλά και με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων πολιτικών φορέων.
Στιγμιότυπα μάχης στην καρδιά της άσκησης, με αλεξιπτωτιστές της Πολεμικής Αεροπορίας να εκτελούν ρίψη από ελικόπτερο πάνω σε ορεινή ζώνη της Βόρειας Ελλάδας, στο πλαίσιο της μεγάλης διακλαδικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25».
Το θέαμα αποτυπώνει τον ρεαλισμό και το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας των δυνάμεων, νυχθημερόν σενάρια, συντονισμός και επιχειρησιακή φόρτιση σε πραγματικές συνθήκες.
«ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25»: Η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση της χώρας σε πλήρη εξέλιξη
Από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα «ζωντανέψουν» σε όλη την Ελλάδα μέσα από την Εθνική Διακλαδική Άσκηση μεγάλης κλίμακας «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25».
Πρόκειται για την κορυφαία Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ), που διεξάγεται με καθολική συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων και υπηρεσιών, αλλά και με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων πολιτικών φορέων.
Στόχος; Η δοκιμή στην πράξη των επιχειρησιακών σχεδίων, η εκπαίδευση σε διακλαδικές επιχειρήσεις, αλλά και η αξιολόγηση του συστήματος χειρισμού κρίσεων και των διαδικασιών συνεργασίας με την Πολιτική Προστασία (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ).
Παράλληλα, η άσκηση εστιάζει:
- Στην προσαρμογή των σχεδίων στις γεωπολιτικές εξελίξεις.
- Στην εξάσκηση στη διαλειτουργικότητα πολιτικών και στρατιωτικών φορέων.
- Στον συγχρονισμό όλων των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων σε πραγματικές συνθήκες επιχειρήσεων.
Η «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25» θα διεξαχθεί σε ρεαλιστική βάση, με σενάρια επί 24ώρου βάσεως, αποτυπώνοντας την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.