Εντυπωσιακό βίντεο: Εκρήξεις στον παγωμένο ποταμό Αμούρ στα σύνορα Κίνας-Ρωσίας για αποφυγή πλημμυρών

Σε μια πρωτοφανή αλλά προληπτική επιχείρηση, οι αρχές στη βορειοανατολική Κίνα πραγματοποίησαν ελεγχόμενες εκρήξεις σε τμήματα του παγωμένου ποταμού Χεϊλονγκτζιάνγκ, γνωστός και ως ποταμούς Αμούρ, προκειμένου να αποτρέψουν τον σχηματισμό επικίνδυνων φραγμάτων πάγου και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες όταν θα αρχίσει να λιώνει ο πάγος την άνοιξη.

Την Πέμπτη 1 Απριλίου, οι αρχές του Μοχέ στην επαρχία Χεϊλονγκτζιάνγκ στα σύνορα με τη Ρωσία έσπασαν με εκρηκτικά την παγωμένη επιφάνεια σε συγκεκριμένα σημεία του ποταμού για να διασφαλίσουν ότι δεν θα σχηματιστούν μεγάλα φράγματα πάγου που θα φράξουν την ροή του νερού και θα προκαλέσουν πλημμύρες όταν η θερμοκρασία ανέβει.

Όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, καθώς οι εκρήξεις έσπαγαν τον πάγο, κομμάτια εκτοξεύτηκαν δεκάδες μέτρα στον αέρα, δημιουργώντας ένα φαινόμενο που τα τοπικά μέσα χαρακτήρισαν εντυπωσιακό, σχεδόν σαν «πυροτεχνήματα πάγου», ενώ ταυτόχρονα ενίσχυαν την ασφάλεια της ροής του ποταμού.

China | Authorities in Heilongjiang Province conducted a controlled ice blasting operation on the Amur River as part of annual measures to mitigate flooding by preventing dangerous blockages during melting.



The operation covered more than 11 kilometers, with experts drilling 860…

Οι εκρήξεις έγιναν όχι μόνο στο Μοχέ αλλά και σε άλλα σημεία κατά μήκος των συνόρων Κίνας–Ρωσίας, όπως στις περιοχές Huma και Tahe, όπου ο πυκνός πάγος του ποταμού αποτελεί κίνδυνο όταν λιώνει με την άνοδο των θερμοκρασιών.

Σε πολλές περιοχές της βόρειας Κίνας, ο χειμώνας αφήνει τεράστιες μάζες πάγου στους ποταμούς. Όταν η άνοιξη φθάνει και οι θερμοκρασίες αυξάνονται, ο πάγος λιώνει και μπορεί να συσσωρευτεί σε μεγάλα «φράγματα». Αυτά τα φράγματα μπορούν να μπλοκάρουν τη ροή των υδάτων και να προκαλέσουν αιφνίδιες και καταστροφικές πλημμύρες στις παραποτάμιες περιοχές. Για αυτόν τον λόγο οι αρχές χρησιμοποιούν τέτοιες ελεγχόμενες εκρήξεις ως μέτρο πρόληψης.